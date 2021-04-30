【滙豐HSBC】滙豐向投行初級職員加薪　擬擴充人手以減輕工作量

▲ 外電報道，滙豐擬向基層的投行員工加薪。（資料圖片）

HSBC滙豐 （00005） 周初在業績會上，先露口風有機會加薪以招攬人才，隨即傳出將向基層的投行員工加薪。外電報道，滙豐將會上調主要地區總部投行部門的初級銀行家薪酬，同時會擴充團隊以分擔工作量。滙豐相信是繼摩根大通後，另一間採取措施解決員工工作量沉重的國際銀行。

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彭博引述滙豐內部指引報道，滙豐擬在香港、倫敦及美國等指定地區總部，縮短原本為期4年的「合夥人計劃」（Associate Program），現時持有3年經驗的員工都會獲考慮晉升至副總裁或助理經理的職級。

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滙豐同時計劃增聘投行部門人手，包括分析員及助理等的職位，並限制投行部門的宣傳計劃書（pitch books）不得多於25頁。滙豐發言人已確認內部通訊內容。

國際銀行採取措施減輕投行員工工作壓力，由高盛早前一份內部調查觸發。高盛調查發現，新入職員工平均每星期工作98小時。【下一頁】

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