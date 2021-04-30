樓市旺勢拉低負資產個案宗數　首季錄67宗　經絡：料年內有望「清零」

根據金管局公布最新數據顯示，2021年首季錄得67宗新增的負資產個案，涉及金額3.79億元。負資產個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃貸款，此類貸款的按揭成數一般較高。對比去年第四季錄得185宗，宗數按季減少118宗，即約63.8%，而與去年同期的384宗相比，宗數大減317宗，回落高達82.6%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年首季樓市表現極佳，多個一手新盤銷情不俗，二手亦受新按保政策帶動交投。根據土地註冊處及美聯物業房地產數據及研究中心的數據顯示，今年首季一二手住宅註冊宗數錄得18,647宗，比上一季的17,738宗增加909宗或5.1%，對比去年同期的11,018宗更增加6,720宗，增幅約六成。樓價方面，差估署公布的3月份私人住宅售價指數報388.3點，連升3個月。有關指數按季報385.1點，比上一季的380.6點增加4.5點，比去年首季的377.2點升2.1%。在「價量齊升」的局面下，負資產個案錄得明顯跌幅。

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曹德明補充，本港經歷超過一年疫情，經濟難免出現倒退，但樓市卻屹立不倒，相信部份原因是由於全球低息環境持續，加上量化寬鬆等政策令熱錢充斥，部份資金流入本港經濟體系，使銀行體系結餘高企於4,575億港元的歷史高水平。另一方面，銀行一個月銀行同業拆息（HIBOR）亦跌穿0.1%，創近11年新低，今日（30日）最新報0.09%。供樓人士的利息開支大減，反之股票市場則較為波動，對比下樓市有「高成數」、「高槓桿」、「高回報」等好處，成為買家將資金停泊於樓市的誘因。曹德明認為，現時全球接種疫苗已到白熱化的階段，而香港亦開始推出不同振興經濟措施，如陸續放寬限聚令、考慮推出旅遊氣泡及「來港易」計劃等，料經濟復甦在望，未來一至兩季負資產字數有望繼續回落至近「清零」水平。

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