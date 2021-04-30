  • 26°C
香港時間 : 2021430日 (五) 20:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樓市旺勢拉低負資產個案宗數　首季錄67宗　經絡：料年內有望「清零」

股樓投資 19:40 2021/04/30

分享：

根據金管局公布最新數據顯示，2021年首季錄得67宗新增的負資產個案，涉及金額3.79億元。負資產個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃貸款，此類貸款的按揭成數一般較高。對比去年第四季錄得185宗，宗數按季減少118宗，即約63.8%，而與去年同期的384宗相比，宗數大減317宗，回落高達82.6%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年首季樓市表現極佳，多個一手新盤銷情不俗，二手亦受新按保政策帶動交投。根據土地註冊處及美聯物業房地產數據及研究中心的數據顯示，今年首季一二手住宅註冊宗數錄得18,647宗，比上一季的17,738宗增加909宗或5.1%，對比去年同期的11,018宗更增加6,720宗，增幅約六成。樓價方面，差估署公布的3月份私人住宅售價指數報388.3點，連升3個月。有關指數按季報385.1點，比上一季的380.6點增加4.5點，比去年首季的377.2點升2.1%。在「價量齊升」的局面下，負資產個案錄得明顯跌幅。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

曹德明補充，本港經歷超過一年疫情，經濟難免出現倒退，但樓市卻屹立不倒，相信部份原因是由於全球低息環境持續，加上量化寬鬆等政策令熱錢充斥，部份資金流入本港經濟體系，使銀行體系結餘高企於4,575億港元的歷史高水平。另一方面，銀行一個月銀行同業拆息（HIBOR）亦跌穿0.1%，創近11年新低，今日（30日）最新報0.09%。供樓人士的利息開支大減，反之股票市場則較為波動，對比下樓市有「高成數」、「高槓桿」、「高回報」等好處，成為買家將資金停泊於樓市的誘因。曹德明認為，現時全球接種疫苗已到白熱化的階段，而香港亦開始推出不同振興經濟措施，如陸續放寬限聚令、考慮推出旅遊氣泡及「來港易」計劃等，料經濟復甦在望，未來一至兩季負資產字數有望繼續回落至近「清零」水平。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

按揭貸款 負資產 地產 經絡按揭

上一篇文章

【職場熱話】CV貼相回音機會大 8成寄出有回應 網民：靚仔靚女一定加分

下一篇文章

【中石油857】中石油首季虧轉盈 為今日最強藍籌 瑞信予最牛目標價4.5元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】日本買樓收租　換熱水爐費用2.1萬　業主嘆：好像被人當傻仔咁
【樓市熱話】日本買樓收租　換熱水爐費用2.1萬　業主嘆：好像被人當傻仔咁
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【樓市熱話】夫妻12年前賣樓賺逾百萬 等海嘯價重臨 至今未能再上車 同患上抑鬱症
【樓市熱話】夫妻12年前賣樓賺逾百萬 等海嘯價重臨 至今未能再上車 同患上抑鬱症
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【股市熱話】眼見同事開市後無心工作　質疑炒股後不會認真工作　網民：離職後兩個月破產乖乖回來上班
【股市熱話】眼見同事開市後無心工作　質疑炒股後不會認真工作　網民：離職後兩個月破產乖乖回來上班
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡