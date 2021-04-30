【異動股】發行內資股純利升4倍都無用 新特能源股價唔見兩成

主要從事多晶硅生產的新特能源（01799），公布發行不超過1.773億股內資股，佔最終擴大股本約12.9%，而控股股東特變電工有意認購不超過1.673億內資股。根據公司公告，內資股所募集的資金，用於建設10萬噸多晶硅項目及補充風電及光伏資源開發的營運資金，並通過向內蒙古新特及新疆能源增資的方式進行。

同時，公司亦公布首季業績，收入按年升1.1倍至29.2億元人民幣，純利按年升3.8倍至2.42億元人民幣。不過業績並沒有減低增發股份的利淡消息，今日新特能源收報17.4元，較上日收市跌20.9%，排行全日跌幅榜第二。

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