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【公屋裝修】一家三口輪候7年終獲派公屋 13萬裝修320呎單位 客廳用玻璃牆不再「黑媽媽」 廁所空間夠寬趟！

理財智慧 20:21 2021/04/30

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新落成的公屋單位一向都是一模一樣的間隔，單位的設計取決於戶主使用多少金錢進行裝修，如果只有十多萬的經費是否無法把一個約300呎單位裝修得宜？或者今次的裝修個案能讓你帶來一種新看法。是次戶主不希望客廳「黑媽媽」，因此在主人房中建「大玻璃牆」，增加單位的採光度。

公屋不似私樓，不會附送家電及鋪設地板，由於是一手單位，以清水樓作交收，要裝修的話，可謂是由零開始。是次裝修個案位於東涌滿東邨滿康樓，2018年開始入伙，屬公屋單位，實用面積約320呎，一家三口居住，戶主花了13萬完成單位的裝修。重生室內裝修公司接受本刊訪問時透露，戶主是新居入伙，他們的經費有限但又希望能居住舒適及把單位設計成兩房一廳，而客廳要有自然光線入屋，因此公司為他們設計了簡約的風格。

單位以白和墨綠兩種顏色為主調，白色多用於牆身，墨綠色則用在儲物空間上。在客廳的設計上，戶主不希望單位經間隔兩房後，客廳成「黑廳」，裝修公司因此用大玻璃放進牆身內作間隔，藉此把房內的光綫透過玻璃射進客廳，增加單位的採光度，讓室內的視野變得更大更通透，裝修公司表示，若用磚牆為間隔只會令客廳變得昏暗。與此同時，該設計讓單位從視覺上出現錯覺，令人以為屋內的空間感有所增加，這也是此單位裝修的有趣之處。

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裝修公司將客廳內的電箱放在吊櫃內加以隱藏，讓戶主和其客人進入單位後感到舒適和簡潔。而房間和大廳的地板為木紋磚，旨在方便清潔和耐用，為單位帶來溫馨感。

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除了「大玻璃牆」外，廁所亦別具特色，一般「清水樓」的廁所非常狹窄，這根本不會有空間能放置儲物櫃，這單位同樣如是，大大減低了單位的收納空間，但經裝修公司改裝後，洗臉盆的上下方都能安裝了儲物櫃。究竟裝修公司是用了哪種方法令廁所能安裝儲物櫃呢？原來是在廁所門上花了些小技巧。從平常推開的廁所門或趟門改裝成「趟摺門」，利用一趟一摺的方法，大大增加了廁所的空間，同時也更加節省位置。

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圖片由重生室內裝修公司提供

 

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責任編輯：羅浩濂

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