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【職場熱話】服裝店經理涉騙OT鐘 同事見義勇為揭發 網民：這只是公司想炒人的藉口？

理財智慧 20:42 2021/04/30

分享：

近日有網民於網上討論區發帖，以「上班令到店長經理被公司即炒」為題，指某一間大型連銷服裝品牌分店店長經理幫一名同事改鐘，儲了幾十個鐘後，當放假這樣補，令樓主感到十分不滿去報串，她還強烈建議公司要追討他們之前騙的 ot 鐘錢。

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +3

【職場熱話】打工仔被凍薪減薪成常態 呢間公司今年首季業績創新高 更連續第48個季度發花紅    【下一頁

此帖文一出，引來網民很多回應，有網民認為事件並不是樓主形容得這麼單純，一是人有得騙鐘，但她沒得騙，在妒火中燒而報串；一是消除她上位的一切障礙。有網民認同說：「真！懷疑有同事上班幫其他同事打卡，樓主亦會報串。」另有網民卻認為有同事早走，第二日當他不記得打卡處理，懷疑樓主是經理，或者有人「口疏」說出去。

【職場熱話】設計師大呻公司做爛市　形客自己為「水松板」　網民：在香港老闆大晒    【下一頁

其他網民回應：

騙鐘有甚麼問題？是老闆的錢，又不是你的錢

傳聞而已，都不知道是不是真？

報串都算，還要在討論區說人壞話，傻的嗎？

有沒有想過這只是公司想炒人的藉口？

 

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責任編輯：陳頌潔

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