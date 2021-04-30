【中石油857】中石油首季虧轉盈 為今日最強藍籌 瑞信予最牛目標價4.5元

中國石油（00857）首季業績虧轉盈，賺277.2億元（人民幣，下同），去年同期虧損162.3億元，每股盈利0.151元。期內，營業收入5,519.2億元，按年增長8.4%。股價今日逆市上升，見一個半月高位，收市報2.83元，升2.5%，為升幅最大藍籌。

公司績後獲兩間大行唱好，其中瑞信予其目標價最牛。瑞信報告指，公司首季純利遠勝市場預期，更達到該行及市場全年預期之90%及55%，釋除了市場對公司分拆管道業務而令其盈利能力下跌的憂慮。該行又指，在強勁的首季業績下，預期公司股價會有正面反應，因此至上調其2021至2023年盈利預測36%至85%，並維持對其「跑贏大市」評級，目標價由4.2港元升至4.5港元，潛在升幅近六成。

大行予中國石油最新投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧