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【互聯網監管】料多間科企需成立金控公司 傑富端料中國金融平台「好日子」已過

股樓投資 19:24 2021/04/30

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傑富瑞發表報告，指在阿里巴巴（09988）旗下的螞蟻集團被約談後，人民銀行等監管部門與13間從事金融業務平台企業進行約談，當中涉及騰訊控股（00700）、百度（09888）、京東（09618）、美團（03690）等，並提出整改要求。

大行給予阿里巴巴目標價：

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該行分析指，內地二綫金融平台因延遲發出相關牌照，業務增長將放緩，部分流動應用程式的功能更需取消，盈利及毛利率均會下降，並指內地金融科技平台行業的好日子已經過去，難以重現過去6個月快速增速。

傑富瑞又預計螞蟻集團、騰訊等需要成立金融控股公司，資本要求及監管條件將增加，同時這類金融科技平台要上市將更困難。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 經濟 金融 美團－W（03690） 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴－SW（09988） 百度集團—SW（09888） 京東集團—SW（09618） 騰訊控股（00700）

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