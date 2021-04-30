衞生署招聘研究助理 月薪達逾1.7萬元

衞生署招聘研究助理，該空缺月薪為17,295 元，最低要求為副學士或高級文憑，截止日期為5月6日，有意者可經互聯網或郵寄遞交申請。該職位需輪班當值及不定時工作，以提供24小時服務，及於周六、日和公眾假期工作。此外，受聘12個月的受聘人可享有10天有薪年假，否則受聘人可享有的有薪年假將按比例計算。

申請人須

持有香港的大學或學院頒授的統計學、應用數學或統計運算學高級文憑，或同等學歷，而當中不少於三分之一的學分須有關描述統計及推論統計

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

取得有關學歷後，具備不少於兩年全職工作經驗，有關統計分析、統計運算、統計調查、流行病學研究或疾病監測控制的工作經驗為佳



其他條件：

申請人最好具備以下的知識 -

統計的電腦軟件（如統計分析系統（SAS）、統計產品與服務解決方案（SPSS））

統計模式（如控制圖、指數移動平均、階層線性模式）

生物醫藥統計學（如截層研究、病例調控）

調查方法（如抽樣法、數據分析）

研究助理的主要職責包括：

(a) 執行與2019冠狀病毒病相關的職務，包括核對資料、更新資料庫、編製報表及報告等；

(b) 進行統計調查；

(c) 輸入資料，加以運算，再提供統計結果；

(d) 編寫簡單電腦程式，並將電腦套裝軟件應用於統計工作之上；

(e) 編製及繪製統計列表及圖表；

(f) 協助分析統計資料；以及

(g) 提供其他文書支援。

研究助理職位的申請日期為2021年4月23日(星期五)至2021年5月6日(星期四)。申請表格[G.F. 340(3/2013修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



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責任編輯：黎淑雯

