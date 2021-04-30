衞生署招聘研究助理 月薪達逾1.7萬元

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【異動股】發行內資股純利升4倍都無用 新特能源股價唔見兩成
衞生署招聘研究助理，該空缺月薪為17,295 元，最低要求為副學士或高級文憑，截止日期為5月6日，有意者可經互聯網或郵寄遞交申請。該職位需輪班當值及不定時工作，以提供24小時服務，及於周六、日和公眾假期工作。此外，受聘12個月的受聘人可享有10天有薪年假，否則受聘人可享有的有薪年假將按比例計算。
申請人須
其他條件：
申請人最好具備以下的知識 -
研究助理的主要職責包括：
(a) 執行與2019冠狀病毒病相關的職務，包括核對資料、更新資料庫、編製報表及報告等；
(b) 進行統計調查；
(c) 輸入資料，加以運算，再提供統計結果；
(d) 編寫簡單電腦程式，並將電腦套裝軟件應用於統計工作之上；
(e) 編製及繪製統計列表及圖表；
(f) 協助分析統計資料；以及
(g) 提供其他文書支援。
研究助理職位的申請日期為2021年4月23日(星期五)至2021年5月6日(星期四)。申請表格[G.F. 340(3/2013修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。
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責任編輯：黎淑雯