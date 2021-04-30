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【拜登首100日】拜登上任100日內標指升10.8%　創羅斯福後最佳成績

股樓投資 19:31 2021/04/30

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截至本周四（4月29日），美國總統拜登（Joe Biden）上任已經滿100日，得益於超寬鬆貨幣政策與政府大規模財政刺激計劃，期間標普500指數升逾10.8%，高於前總統特朗普（Donald Trump）2017年上任首100天的5.32%。這亦美國歷任總統有史以來的第二大漲幅，僅次於羅斯福（Franklin D. Roosevelt）1933年上任後，首100日內標普500指數79.62％的升幅（見下表）。

1929年後，美國歷任總統上任100天內美股表現

根據道瓊斯數據，美國歷任總統上任的前100日裡，標普500指數平均升3.25%。但整體而言，美股在民主黨總統上任首100日內的表現更好，同期標普500指數平均升6.92%；而當共和黨人領導白宮時，標普500指數則平均跌1.34%。

這項對總統執政100日評價的傳統，是由羅斯福（Franklin D. Roosevelt）於1933年為於衡量總統政績而引入，然後保持至今。根據FiveThirtyEight綜合民調顯示，有53.8%的民眾對拜登在這一時期的施政表示滿意，高過特朗普在同一時期的受歡迎程度。

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編輯：李勝男

美股 拜登 貨幣政策 白宮 標準普爾500指數 特朗普

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