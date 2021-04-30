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【電競業】數碼港夥APRU辦電競人才培育工作坊　助發展電競行業機遇

商業 19:15 2021/04/30

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數碼港夥拍環太平洋大學協會（ APRU）合作籌劃的電競人才培育計劃工作坊。（資料圖片）

數碼港夥拍環太平洋大學協會（The Association of Pacific Rim Universities , APRU），合作籌劃的電競人才培育計劃工作坊，為期一年，為年輕人提供電競和數碼娛樂這新興產業的發展機遇。

【支援初創】數碼港夥Accenture辦金融科技加速器項目　支援初創業務

【疫市營商】中小企營商指數受環球經濟帶動　綜合指數升幅創歷史新高　回升9.8至42.2

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，今次的工作坊不單讓參加者認識電競行業的商業運作模式，了解香港電競企業的獨特優勢，更透過APRU的國際網絡，讓有志投身電競行業的香港同學，有機會與環太平洋大學的同道中人交流，擴闊視野。

APRU秘書長Christopher Tremewan表示，電競人才培育計劃目的是培育環太平洋未來電競領袖，包括有機會數碼港社群內超過140間電競相關的初創企業建立連繫。學生能接觸到課本未能涵蓋的內容，包括有關行業贊助的知識和要訣，更有機會向業界翹楚發表提案。

電競行業研究機構Newzoo最新預測，今年全球電競市場規模，將會達到10.84億美元，較2020年增長14.5%，而商業贊助佔當中近6成，達6.41億美元，證明商業贊助是電競行業非常重要的經營模式，足以影響電競企業的生計。

這次由數碼港負責舉辦的香港工作坊，是計劃的第三場工作坊，首兩場分別由新加坡國立大學及加州大學洛杉磯分校舉辦，下一場工作坊定於5月由英屬哥倫比亞大學舉辦。除工作坊外，電競人才培育計劃亦會舉辦各類型比賽，提升學生電競技能。

【減碳商機】投放數十億美元做環保工作　雀巢相信消費者終會「獎勵」品牌

責任編輯：朱悅瀅

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