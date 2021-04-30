【HIBOR】金管局阮國恒：拆息料維持現水平　未來下行空間不大

▲ 阮國恒預計，由於本港銀行體系流動性很強，料HIBOR未來暫時仍會維持在現時水平，未來下行空間不大。

本港拆息（HIBOR）本月跌破0.1厘，金管局副總裁阮國恒在銀公預計，由於本港銀行體系流動性很強，料HIBOR未來暫時仍會維持在現時水平，未來下行空間不大。他續稱，去年全年息差受壓，今年首季已開始見到銀行息差收窄幅度減慢，不過他指，由於現時仍有疫情反覆等不確定因素，暫未能斷定未來幾季情況。

信貸質量方面，阮國恒表示，儘管去年信貸質素輕微轉差，但據初步數據來看，不論在企業、個人層面，本港今年首季信貸質素亦維持穩定，但未來信貸狀況應需視乎經濟是否能重啟，距境措施安排如何，若香港或其他貿易伙伴市場疫情反覆，相信會有影響。

定息按揭計劃只錄50宗申請【下一頁】

第二期「預先批核還息不還本」計劃 最低使用率曾達4%

阮國恒指，本港去年經濟受壓，目前已見復甦跡象，去年推出首期「預先批核還息不還本」計劃，首期約有12萬客戶合資格參與，當中約有16%客戶使用該計劃，但直至第2期，不少商戶經營狀況好轉，期內最低使用率曾達4%。

銀公主席施穎茵則表示，目前已看見不同跡象顯示，營商市場正漸趨穩定，例如近月進出口表現轉好，英美等國家疫苗接種比率上升，若接種疫苗人數持續增加，商務旅行陸續恢復，料對下半年增長動力有正面影響。施穎茵亦強調，銀公鼓勵業界推出便利措施，方便員工施打疫苗，業界亦普遍贊成此提議。

俗稱失業貸款的百分百擔保個人貸款計劃今周三起接受申請，施穎茵指，計劃僅推出數天，但目前市民的申請和查詢數量均「非常正面」，料有關數據將於下周公佈。

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記者：賴奕羚