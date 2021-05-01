約翰遜私人號碼免費流傳15年 惹安全疑慮

英國首相約翰遜近日醜聞纏身，被外界認為素來不拘小節的他，最近被外媒發現其個人手提號碼，原來在過去15年一直可以免費瀏覽，市民甚至可以致電該號碼與約翰對話。據悉，約翰遜2006年擔任影子高等教育部長時，在一則新聞稿內留下聯絡資料，至今仍可於網上被搜尋。反對派工黨有議員認為，事件隱含安全疑慮。首相府暫時未有回應事件。

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外媒報道指，約翰遜（Boris Johnson）2006年擔任影子高等教育部長時，向記者發布的新聞稿內分別留下議院辦公室電話及手機號碼，方便隨時與他聯繫。新聞稿在過去15年一直在網上流傳，至今仍然能被搜尋及查閱，意味民眾可以透過號碼直接與約翰遜聯絡。

英國廣播公司（BBC）多次嘗試致電該手提號碼，但電話未有開機，僅容許發送短信聯繫。據悉，約翰遜電話號碼被發現能公開獲取後，公務員事務主管凱斯（Simon Case） 曾建議他轉換手提號碼，擔心會有大批人士嘗試與他直接聯絡，造成安全風險。

反對派工黨議員Rachel Hopkins認為，事件反映安全及政治遊說問題，以及可能被勒索的風險，對約翰遜管理國家機密的安全性感到憂慮。財相辛偉誠（Rishi Sunak）則為事件辯護，指此事顯示約翰遜非常「特別」（special），而且非常「好親近」（approachable）。

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泰晤士報報道指，有統一福利救濟金（Universal Credit）申請人甚至透過號碼致電約翰遜，要求協助取得救濟金。約翰遜近日醜聞纏身，他與Dyson創辦人戴森（James Dyson）Whatsup 對話被公開，二人曾談及以搬遷呼吸機生產線至英國解決稅務問題。

責任編輯：郭麗明