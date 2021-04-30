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【凍結資產】趙薇傳遭北京法院凍結270萬元人幣　3年後解凍

Hot Talk 18:43 2021/04/30

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趙薇2015年以控股股東身份出席中國創意的上市儀式。（資料圖片）

中國演員趙薇被指遭北京法院凍結資產，涉及趙薇名下的3間公司股權，凍結資產總值約272.6萬元人民幣（折合約331.9萬港元），款項至2024年4月才可以解封。

據報，今次涉及被凍結的公司，分別是北京普琳賽斯文化傳播有限責任公司、龍旭新（北京）商貿有限公司，以及北京易聚創意科技有限公司，各涉款50萬元至210萬元人民幣不等。

份屬馬雲朋友圈的趙薇　手持市值5億元人民幣的螞蟻集團股份｜詳見【下一頁】

當局亦未有透露凍結的原因，但有內地民眾就猜測，事件或與近日再有中國藝人爆出「陰陽合同」有關。

其實，趙薇近年活躍在金融市場交易，並有涉足港股。她早在2015年就以中國創意 （08368） 的控股股東身份出席上市儀式敲鑼，掛牌首日帳面就勁賺2億元，成為一時佳話。

趙薇去年7月申報，場內增持中國虎都控股 （02399） 股權至13.08%，不過1個月後便因其退出所持的法團，所申報持股已減至0%。

另據聯交所資料顯示，趙薇去年底申報是順龍控股 （00361） 的控股股東，主因其配偶所持股權67.5%。以順龍控股最新收市價0.06元計，市值約2.11億元。

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