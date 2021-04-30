英國擬將香港列入免隔離入境名單

▲ 英國希斯路機場負責透露，英國可能將美國、香港等地列入綠色名單，由這些地區出發的旅客入境後無需隔離。

全球各地正加快為民眾接種新冠疫苗，英國等國家也正研究放寬入境及旅遊限制。英國希斯路機場負責人接受彭博社訪問時透露，英國正考慮將美國、香港等多個地區列入綠色名單，由這些地區出發的旅客入境英國後無需隔離。

泰國5月收緊入境限制 海外旅客一律隔離14日 【下一頁】

瀏覽各國疫苗護照詳情

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

英國政府正研究名為「交通燈系統」（Traffic Light System）的分級制度，將各國及地區分為綠色、黃色及紅色三種級別：

來自 綠色 地區旅客：入境前需進行新冠病毒檢測，但無需隔離（除非確診）；

地區旅客：入境前需進行新冠病毒檢測，但無需隔離（除非確診）； 來自 黃色 地區旅客：入境前需進行新冠病毒檢測，抵達後要隔離10日，期間要再進行檢測；

地區旅客：入境前需進行新冠病毒檢測，抵達後要隔離10日，期間要再進行檢測； 來自紅色地區旅客：非英國及愛爾蘭國民禁止入境，國民入境前需進行新冠病毒檢測，抵達後也要自費於酒店隔離；

希斯路機場行政總裁卡伊（John Holland-Kaye）周四（29日）接受彭博社（Bloomberg）訪問。卡伊表示由於英美兩國的疫苗接種進度良好，因此美國將可列入英國政府的綠色名單，代表由美國入境旅客將無需隔離。

卡伊更表示，英國政府也可能將香港、新加坡、澳洲、新西蘭、以色列、冰島等地區列入綠色名單，他更促請英國政府於下周周末公布完整名單。

據報多國最新入境條件 旅客必須接種新冠疫苗 【下一頁】

英國政府計劃最快於5月17日重啟國際旅遊。英國政府發言人表示，將於5月初公布能否如期重啟國際旅遊，以及綠色、黃色及紅色地區的完整名單。

雖然美國目前仍限制包括英國在内的多個歐洲國家旅客入境，但美國國民仍可自由往返這些地區。

另外，入境限制對多間航空公司及機場造成打擊。歐洲第二大廉航EasyJet行政總裁隆格倫（Johan Lundgren），周四也呼籲英國政府將歐洲大部分國家列入綠色名單。

責任編輯：鄭錦玲