  • 27°C
香港時間 : 2021430日 (五) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鞍鋼347】鞍鋼首季多賺4.2倍 瑞信上調2021至2023年盈利預測

股樓投資 18:39 2021/04/30

分享：

鞍鋼（00347）公布，按中國會計準則， 今年第一季盈利15.2億元（人民幣，下同），按年增長4.2倍，每股盈利0.162元，期內實現營業收入318.8億元，按年增加56.8% 。瑞信發表研究報告指，首季表現符合該行預期，盈利增長主要由鋼價和銷售帶動，因此上調2021至2023年盈利預測分別6.2%、6.3%及8.3%，以反映最新的鋼價預測，並維持鞍鋼「中性」評級，目標價由4.5港元升15.6%至5.2港元。

該行指，預期鋼價短期仍有下行壓力，因淡季需求放慢，供應也見改善，並預期稅務優惠將減少，是短期負面因素，若2,000萬噸的減產目標可以實施，鋼價則於下半年有上行空間。

大行予鞍鋼投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

大行報告 鞍鋼股份（00347） 經濟 目標價 每股盈利

上一篇文章

【千億財赤】政府公布上年度臨時財務狀況 錄得2325億元赤字

下一篇文章

【大宗商品】銅價升穿1萬美元創10年新高　多間企業警告本季成本上漲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【樓市熱話】日本買樓收租　換熱水爐費用2.1萬　業主嘆：好像被人當傻仔咁
【樓市熱話】日本買樓收租　換熱水爐費用2.1萬　業主嘆：好像被人當傻仔咁
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【股市熱話】眼見同事開市後無心工作　質疑炒股後不會認真工作　網民：離職後兩個月破產乖乖回來上班
【股市熱話】眼見同事開市後無心工作　質疑炒股後不會認真工作　網民：離職後兩個月破產乖乖回來上班
【樓市熱話】夫妻12年前賣樓賺逾百萬 等海嘯價重臨 至今未能再上車 同患上抑鬱症
【樓市熱話】夫妻12年前賣樓賺逾百萬 等海嘯價重臨 至今未能再上車 同患上抑鬱症