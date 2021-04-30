【鞍鋼347】鞍鋼首季多賺4.2倍 瑞信上調2021至2023年盈利預測

鞍鋼（00347）公布，按中國會計準則， 今年第一季盈利15.2億元（人民幣，下同），按年增長4.2倍，每股盈利0.162元，期內實現營業收入318.8億元，按年增加56.8% 。瑞信發表研究報告指，首季表現符合該行預期，盈利增長主要由鋼價和銷售帶動，因此上調2021至2023年盈利預測分別6.2%、6.3%及8.3%，以反映最新的鋼價預測，並維持鞍鋼「中性」評級，目標價由4.5港元升15.6%至5.2港元。

該行指，預期鋼價短期仍有下行壓力，因淡季需求放慢，供應也見改善，並預期稅務優惠將減少，是短期負面因素，若2,000萬噸的減產目標可以實施，鋼價則於下半年有上行空間。

大行予鞍鋼投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧