▲ 【中石油跑贏騰訊】大宗商品狂潮再現 散戶如何能搭順風車?

疫後經濟復甦，加上全球實施量化寬鬆政策，近期大宗商品價格不斷飈高。根據追蹤22種實物商品期貨的彭博商品指數，今年以來指數升幅逾1成半；從2018年5月低位計，指數反彈幅度逾5成。投資者如看好大宗商品，有甚麼投資方法。

銅價創10年新高逼近1萬美元 受惠經濟復甦及減碳大趨勢【下一頁】

商品ETF

投資大宗商品，門檻一般很高。對散戶來說，ETF可以說是較容易的入場工具。事實上，美國市場有不少商品EFT 可供選擇。

黃金EFT：SPDR黃金ETF（美：GLD）、iShares黃金信託ETF （美：IAU）、Market Vectors黃金礦業ETF （美：GDX）

白銀ETF：iShares白銀信託ETF （美：SLV）

石油ETF：United States石油ETF （美：USO）、United States布蘭特原油ETF （美：BNO）

銅ETF：Global X銅礦ETF （美：COPX）、United States銅價指數ETF （美：CPER）

天然氣ETF：United States天然氣ETF（美：UNG）

上述提及的ETF僅一少部分，還有很多不同商品ETF，投資者有興趣可再發掘。至於挑選商品ETF方法，主要是比較相同商品類別ETF的管理規模、操作費用比率及每日成交量等範疇。雖然商品ETF價格理應緊貼相關資產淨值，但在實際市場上，ETF價格大多較其淨資產值高，含有溢價。也因如此，當商品價格上升時，不少相關商品ETF價格卻因溢價收窄而下跌。另外，部分ETF利用期貨合約以合成形式持有資產，這類ETF大多屬於槓桿形ETF，投資者選擇時可多加留意。

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港股

如果沒有美股戶口﹐本港亦有不少資源股可選。中國鋁業 （02600） 是內地規模最大的原鋁生產商，也是全球第二大氧化鋁供應商、第三大電解鋁供應商。今年來股價累漲47.8%%。隨著銅價飈漲，曾一度突破一萬美元，江西銅 （00358） 股價也水漲船高，今年以來累升56%；另外紫金 （02899） 今年也升24.6%。

另外，油價反彈，三桶油今年也有不俗升幅，中石油 （00857） 今年累升17.9%、中石化 （00386） 及中海油 （00883） 也分別升11.5^及14.8%。反觀，受累加強監管及反壟斷，科技股ATMX中，表現最好的騰訊 （00700） 今年也僅升10.5%。阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 更分別跌3.3%及25.9%。

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編輯：吳敏芳