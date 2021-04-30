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【職場熱話】CV貼相回音機會大 8成寄出有回應 網民：靚仔靚女一定加分

理財智慧 19:46 2021/04/30

分享：

CV 應否放相？近日有網民於網上討論區發帖，以「CV 貼不貼相好？」為題，問網民意見。因為該網民之前聽師兄說，CV不要太單調，他跟網上範本修改，一款 CV 有相，另一款沒有相，網民在「貪得意」情況下，兩款試用，誰不知……

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【職場熱話】面試途中即被取錄 惟不是首選 應如何回答？ 網民紛認為接受先     【下一頁

此帖文一出，引來網民不同回應，有網民認為貼相比較好，看看樓主樣子如何？如果靚仔、靚女肯定有相，因為外表好一定「加分」。有網民補充說：「看看份工要不要見客人？如果要見客人，一定要端端正正。」更有些網民搞笑說：「可能你靚仔，面試的時候是不是女HR？」、「靚仔有工開正常啦！」、「自問你是不是靚仔？」

【職場熱話】朋友面試前被要求做檢測？ 抱怨指：咁驚就唔好叫人去面試！ 網友： 返工前做檢測很正常  【下一頁】 

有網民持相反意見，認為不貼相比較好，如果人家看你樣子不討好，連面試的機會都沒有。有網民反駁說：「這樣是不是有很多人失業？」更有網民分享自己一定不貼相，通常HR要相，她會再問你拿。

 

其他網民回應：

很簡單！靚仔靚女就貼，不靚就不貼，有時不貼比貼好，做多錯多

如果你對外型有信心，貼相

有相會引人望多兩眼

 

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責任編輯：陳頌潔

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