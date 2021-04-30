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【大宗商品】銅價升穿1萬美元創10年新高　多間企業警告本季成本上漲

環球政經 18:38 2021/04/30

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環球經濟正在從新冠疫情中恢復，帶動大宗商品需求激增，銅價年初至今已經升約三成，本周四 (4月29日) 每噸升穿10,000美元，創近10年來最高水平。由於銅廣泛用於各種工業用途，因此又被視為經濟需求的晴雨表。

倫敦金屬交易所 (LME) 銅期貨價顯示，銅價周四盤中一度升1.3%，報每噸10,008美元，接近2011年2月歷史最高價10,190美元；不過隨後回落至9,885 美元。

市場分析認為本輪銅價上升的主要原因，包括全球最大銅產國智利工人呼籲罷工，或影響銅礦生產，以及銅需求回升、庫存下降，再加上拜登正尋求美國基建綠色轉型，電動車、清潔能源相關需求也不斷增加，或將促進其價格進一步提高。

然而隨著包括銅金屬在內的大宗商品價格飆升，公司盈利能力或受到影響，並有可能進一步轉嫁到消費者身上。不少公司在發布首季度財報時已經表示擔憂，工業設備製造商Caterpillar、 飲品公司Molson Coors以及卡夫亨氏均警告指，本季度生產成本將會提升。

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編輯：李勝男

商品 期貨 經濟 拜登

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