2021春限定新4色

以「春天的來去」為主題，以大自然的腳步聲為形象，預示著春天的溫柔色彩。

Ducato Natural Nail Color N

建議零售價$48

限定・新色

N129 Spring has come

柔和的粉紅色，不由自主地令人振奮。白色閃粉和珍珠的光澤進一步把春天的氣氛推向了頂峰。塗抹一層已有閃閃發光的可愛效果。

限定・新色

N130 Sunray

太陽光線意味著陽光。顏色像是樹木裡樹葉間的隙子溢出的陽光。

與N129 的珍珠淡粉紅色特別合襯，讓十指散發溫柔的光。建議塗抹兩層。

限定・新色

N132 Oborokumo

一朵雲在天空中蔓延。春天特有的天空景色觸手可及。配襯上代表白雲的白色甲油，有潔淨的感覺。

限定・新色

N131 Asamoya

在清涼的春天清晨到訪的晨光顏色。將偏珠光的紫色加入灰色調中，做出夢幻般的風景。單色塗抹已十分時尚。

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