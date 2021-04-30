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2021春限定新4色

都會情報 18:00 2021/04/30

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以「春天的來去」為主題，以大自然的腳步聲為形象，預示著春天的溫柔色彩。

Ducato Natural Nail Color N 
建議零售價$48

限定・新色
N129 Spring has come
柔和的粉紅色，不由自主地令人振奮。白色閃粉和珍珠的光澤進一步把春天的氣氛推向了頂峰。塗抹一層已有閃閃發光的可愛效果。

限定・新色
N130 Sunray
太陽光線意味著陽光。顏色像是樹木裡樹葉間的隙子溢出的陽光。
與N129 的珍珠淡粉紅色特別合襯，讓十指散發溫柔的光。建議塗抹兩層。

限定・新色
N132 Oborokumo
一朵雲在天空中蔓延。春天特有的天空景色觸手可及。配襯上代表白雲的白色甲油，有潔淨的感覺。

限定・新色
N131 Asamoya
在清涼的春天清晨到訪的晨光顏色。將偏珠光的紫色加入灰色調中，做出夢幻般的風景。單色塗抹已十分時尚。

Facebook專頁   　@bouekionlineshop & @bouekihongkong
官方網站 　　　　　www.bouekionlineshop.com

銷售地點 
期間限定店          旺角西洋菜南街88號地鋪
化妝專櫃             千色Citistore(屯門時代廣場北翼3樓)
官方網站             www.bouekionlineshop.com
化妝自助櫃          AEON 全線
                        @CosmeStore 全線
                        Tokyo Lifestyle（尖沙咀）
　　　　　　　　 屈臣氏（德福廣場）
                        HKTVmall（Bou Eki 官方旗艦店 ）
顧客熱線            2619 0330

（資料由客戶提供）

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