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【美團股價】大和：社區團購或成下一監管目標 削美團目標價至450元

股市 18:20 2021/04/30

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大和將美團目標價由500元下調至450元。

美團 （03690） 因「二選一」等壟斷行為遭市場監管總局立案調查，大和認為，除了近期反壟斷調查憂慮外，監管調查對美團的商戶基礎以及餐飲外賣廣告收入提升的影響成為長期隱憂，但在目前情況下料美團佣金水平大致維持穩定，交易額為短期主要增長驅動力。大和同時預期，美團將在社區團購「美團優選」等新業務加大投資，將美團2021至2022年盈利預測下調20至60億元（人民幣，下同），目標價由500元削至450元，重申「買入」評級。

美團今日再跌穿300元，收報298元，跌3.6%，成交46億元。

市監局查9宗收購合營企業案 騰訊、滴滴各罰150萬 美團罰50萬【下一頁】

大和認為，社區團購可能成為監管審查的下一目標，現時的競爭格局仍處於早期階段，美團雖然擴張計劃進取，相信仍會保持合規。美團預計會於5月底公佈首季度業績，將主要聚焦餐飲外賣業務合規經營變化、美團優選的戰略及投資計劃、新融資資金的用途等。

大和預測，美團首季餐飲外賣收入按年增長114%，主要受惠去年同期的低基數以及內地政府在農曆新年期間「就地過年」政策。到店、酒店及旅遊業務首季收入則預計按年增長105%，主要因境內旅遊全面恢復以及綫下本地服務活動復甦。

美團早前通過配股及發債融資100億美元，大和預計美團將會更大力投資美團優選，提升物流及履行訂單能力等基礎設施。該行預期美團2021年虧損250億元人民幣，2022年虧損240億元。今年首季度，美團優選的Non-GAAP經營淨虧損則為60億元。

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編輯：陳健婷

 

港股 美團－W（03690）

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