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【每日焦點】蘋果MacBook及iPad第3季將會缺貨？迪士尼宣布10月關閉多個電視頻道

科技 20:00 2021/04/30

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蘋果（Apple）表示，MacBook及iPad設備出貨量將會減少。另外，迪士尼將在10月1日起，關閉香港及東南亞的18個電視頻道。

最近，蘋果（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）在財報電話會議中透露，受到芯片供應問題影響，預計本年第3季，MacBook及iPad設備出貨量會減少，有機會出現缺貨情況。蘋果財務總監Luca Maestri也表示，因產品供應量受到限制，預計本年第3財季的營業收入，會下調到30至40億美元（約233至310億港元）。

【供應鏈缺貨荒】蘋果受芯片供應短缺影響　庫克：MacBook及iPad或於第3季出現缺貨　

迪士尼旗下的影音串流服務Disney+，將在本年內登陸香港等多個地區。為推廣旗下的影音串流平台，據最新消息指出，迪士尼將在10月1日起，關閉香港及東南亞的18個電視頻道。包括FOX、FOX Life等4個娛樂頻道，FOX Action Movies等4個電影頻道、Star Sports體育頻道，以及Channel V音樂頻道等。

【宅經濟】為推廣Disney+串流平台服務　迪士尼將於10月關閉18個電視頻道

【更多科技新聞】

＜＜【智能服務】港鐵MTR Mobile新增「預約的士」選項　提供輕鐵到站、商場泊車位等實時資訊

＜＜Google推Android系統地震警報功能　開放美國地區以外用戶

責任編輯：李寶如

 

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