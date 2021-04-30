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【香港品牌】智營大賞冀助本港新設計品牌　拓展大灣區及東盟市場

商業 18:32 2021/04/30

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香港出口商會會長及「智營大賞」召集人鮑潔鈞（左3）期望，藉此助香港新設計品牌打入內地及東盟市場。（陳永康攝）

「香港智營設計大賞」2021頒獎禮今天舉行。香港出口商會會長及「智營大賞」召集人鮑潔鈞期望，藉此助香港新設計品牌打入內地及東盟市場。

【疫市營商】中小企營商指數受環球經濟帶動　綜合指數升幅創歷史新高　回升9.8至42.2

【大灣區商機】逾6成受訪高管有意進駐大灣區　較佳行業前景成主因

他解釋，新興市場如泰國及馬來西亞，易接受新品牌，消費力亦越來越強，相反歐洲市場已成熟，新品牌較難進入。此外，商會亦會幫助港品牌於內地參展，及協助他們了解內地市場，如內地對商務禮品有需求。

中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人劉亞軍亦認為，香港品牌應把握進入內地的機遇，因現時內地支持出口產品變內銷，加上粵港澳大灣區的推動，香港品牌可經大灣區打入內地市場。

傳統工業升級轉型　進軍新市場前提高競爭力

香港商務及經濟發展局副局長陳百里表示，受惠內地出口強勁，香港出口從去年底已慢慢回升，不少中小企對未來亦充滿信心，相信傳統工業如玩具、家品等，可透過設計及科技提升競爭力。

香港出口商會副會長及「 智營大賞」諮詢委員會主席孫榮聰補充，商會希望透過「智營大賞」匯聚香港設計力量，拓展環球出口商機。除了有線上到線下 ( O2O) 巡迴展覽及採購平台Ex Sourcing與全球買家連線，實現遙距銷售外，另設有「 設計創出口培訓課程」提供一系列支援，課程範疇涵蓋品牌建立、眾籌計劃、產品優化及電子商務，幫助得獎公司進軍新市場前提高競爭力，抓緊每一個商機 。

【大灣區就業】港高管料大灣區商機高　創科發展前景最佳

記者：朱悅瀅

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