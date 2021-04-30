牛奶公司旗下自家食品品牌Meadows自去年推出以來，備受廣大顧客喜愛，而同為旗下的中式食品品牌御品皇最近亦隆重升級，向消費者作出「優質、滋味、實惠」三重承諾，其中有多款產品更榮獲有「食品界奧斯卡」之稱的世界食品品質評鑑大賞 「Monde Selection」的品質獎標籤，自家品牌成績彪炳，令人鼓舞。

御品皇全新升級 啖啖奉上三重承諾

疫情下香港市民都減少外出用膳，改為留在家中煮食，而對中式菜餚的食材、調味品等需求自然上升。作為可靠的中式烹調專家 - 御品皇，除了搜羅大量高品質的產品供顧客選購外，亦推出三大承諾，包括：一)確保產品優質，我們極度重視產品質量和食品安全，所以產品均需通過三個嚴格控制食品質量和安全的步驟，才會推出市面，例如御品皇的原汁原味烹調配料均以真空包裝方式保存，確保產品保持在最佳狀態；二) 食材的味道，產品經過真實顧客的味道測試及認證，證明真材實料經得起考驗；三) 實惠的價格，為確保御品皇的產品售價比其他同類產品更相宜，品牌會定時檢討價格，以保證比其他國際品牌便宜最少兩成，讓大家隨時安心、放心地選購御品皇的產品

品質保證 四款產品獲Monde Selection獎標籤

御品皇自創立以來，推出的產品種類超過150種，由食油、中式麵食、急凍點心，以至醬油、罐頭海鮮等一應俱全。其中兩款優質靚茶獲獎，成績驕人，「御品皇鐵觀音茶包」被國際性品質評鑒機構Monde Selection頒發銀獎標籤獎；而「御品皇普洱茶包」則被頒發銅獎標籤獎。另外，兩款鮮味滿分的螺片罐頭「御品皇紅燒汁螺片」及「御品皇蠔皇海螺片」，同獲Monde Selection頒發銅獎標籤獎，實為信心之選。

銀獎標籤獎

▲ 御品皇鐵觀音茶包

銅獎標籤獎

▲ 御品皇普洱茶包

銅獎標籤獎

▲ 御品皇紅燒汁螺片

▲ 御品皇蠔皇海螺片

頂級泰國香米系列 擁「世界最美味香米」名銜

御品皇得到的榮譽豈止於此？ 御品皇早前隆重推出的全新頂級泰國香米系列，為榮獲第12屆世界大米貿易會議「世界最美味香米」名銜之「泰國茉莉香米(Thai Hom Mali Rice)」。來自泰國的茉莉香米，以香糯口感、顆粒柔滑和獨特的「露兜樹」清香見稱，但一般的茉莉香米並不能隨便自稱為「泰國茉莉香米」。因據泰國貿易部規定，只有於泰國原產且需原裝，加上品質為A級和含量不低於92%的 KDML 105 及 RD15 這兩個品種的大米，才可冠以 「泰國茉莉香米」(Thai Hom Mali Rice) 的稱號；泰國政府更為「Thai Hom Mali Rice標誌」註冊了全球商標，以確保其質量與商譽。如此上乘可靠，故御品皇的「泰國茉莉香米」自推出以來，已成為暢銷產品之一。

除此之外，御品皇還有多款深受客人愛戴的產品，包括不添加防腐劑的急凍美味叉燒包、龍蝦燒賣、三文治火腿片、乾花菇、廚房常備的花生油、豉油雞汁、特級瑤柱蠔油、幼白素麵以及零食雞蛋沙琪瑪等等，任君選擇，致力全面照顧每個家庭的日常飲食。從今開始，只要家中有可靠的中式烹調專家——御品皇，大家的每一頓中式家常便飯定能變得毫不平凡，每口均能品嚐到世界的最美味。



御品皇其他精選產品包括：

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御品皇全線產品分別於惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Jasons ichiba各超級市場分店獨家發售。

參考資料：

Monde Selection金銀銅獎準則 （資料來源：Monde Selection官方網頁）

Monde Selection是一個國際性品質評鑒機構，總部設於歐洲布魯塞爾。Monde Selection是唯一一家對消費品提供全方位檢測評估的品質評鑒機構。Monde Selection品鑒流程是基於對每件產品所做的多感官參數評估，例如味覺、整體外觀、回味、口感和氣味。每種產品都根據國際標準，如ISO標準、法律規定和行業凖則等進行評估。這套評測方法受到歐洲指令和法規的啟發。評審持續關注科學研究和法規的演變，為了進行產品評估，他們會參考有關產品成分、標籤和使用說明的官方規定。

Monde Selection彙聚了80多名國際知名專家，這些專家根據各自擅長的專業，對相應的產品類別進行評估。他們擁有豐富專業經驗，以獨立自主的方式作出評判。Monde Selection還獲得法國烹調學院（Académie Culinaire de France）、歐洲首席廚師協會（Euro-toques）、比利時烹飪大師協會（Maitres cuisiniers de Belgique）、國際葡萄與葡萄酒組織（Organisation Internationale de la Vigne et du Vin - O.I.V）、葡萄酒經紀人-評審員-專家協會（Courtiers Jurés-Experts Piqueurs）等知名協會支持。品質標籤方面，Monde Selection 將品質標籤授予在不同評估標準方面都表現突出的產品，最終結果是根據不同評審團成員給出的平均分數計算而獲得。金獎評鑒需獲得的最終結果為80% 和 89%之間；銀獎評鑒獲得的最終結果為70% 和 79%之間；銅獎評鑒獲得的最終結果為60% 和 69%之間。

（資料由客戶提供）