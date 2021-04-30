  • 26°C
香港時間 : 2021430日 (五) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【千億財赤】政府公布上年度臨時財務狀況 錄得2325億元赤字

理財智慧 18:53 2021/04/30

分享：

政府今日（4月30日）公布上年度財務狀況的臨時數字，2020至21年度的整體開支為8,160億元，收入為5,642億元。在計入政府綠色債券計劃下發行的綠色債券所得淨收入193億元後，本財政年度的財務狀況為2,325億元赤字。

【筍工推介】康文署招聘臨時場地助理員 無學歷要求 但最緊要有呢個技巧【入職條件請看下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

臨時數字跟原來預算的差異，在開支方面增加了849億元，收入方面減少了83億元，佔總數1.5%。

本年度綜合赤字較修訂預算2,576億元減少了251億元，其中收入比預測增加207億元，主要由於印花稅增加了100億元，以及入息及利得稅增加了70億元，收入比預期高。另一方面，開支較修訂預算減少了44億港元，主要由於開支需要較預期少。財政儲備在2021年3月31日為9,278億港元。

【筍工推介】稅局請臨時工 只要小六學歷 月薪逾1.1萬元【下一頁
 
政府發言人表示，所有數字均為臨時數字，有待年度帳目的最後結算作實。不過根據經驗，即使臨時數字有變動，幅度也不會很大。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨

相關文章

【筍工推介】稅局請臨時工 只要小六學歷 月薪逾1.1萬元
2021/04/29
【筍工推介】稅局請臨時工 只要小六學歷 月薪逾1.1萬元
【筍工推介】康文署招聘臨時場地助理員 無學歷要求 但最緊要有呢個技巧
今日
【筍工推介】康文署招聘臨時場地助理員 無學歷要求 但最緊要有呢個技巧
利得稅 債券 綠色債券 印花稅 港元

上一篇文章

【互聯網監管】料多間科企需成立金控公司 傑富端料中國金融平台「好日子」已過

下一篇文章

【鞍鋼347】鞍鋼首季多賺4.2倍 瑞信上調2021至2023年盈利預測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【樓市熱話】日本買樓收租　換熱水爐費用2.1萬　業主嘆：好像被人當傻仔咁
【樓市熱話】日本買樓收租　換熱水爐費用2.1萬　業主嘆：好像被人當傻仔咁
【股市熱話】眼見同事開市後無心工作　質疑炒股後不會認真工作　網民：離職後兩個月破產乖乖回來上班
【股市熱話】眼見同事開市後無心工作　質疑炒股後不會認真工作　網民：離職後兩個月破產乖乖回來上班
【樓市熱話】夫妻12年前賣樓賺逾百萬 等海嘯價重臨 至今未能再上車 同患上抑鬱症
【樓市熱話】夫妻12年前賣樓賺逾百萬 等海嘯價重臨 至今未能再上車 同患上抑鬱症
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡