【千億財赤】政府公布上年度臨時財務狀況 錄得2325億元赤字

政府今日（4月30日）公布上年度財務狀況的臨時數字，2020至21年度的整體開支為8,160億元，收入為5,642億元。在計入政府綠色債券計劃下發行的綠色債券所得淨收入193億元後，本財政年度的財務狀況為2,325億元赤字。

【筍工推介】康文署招聘臨時場地助理員 無學歷要求 但最緊要有呢個技巧【入職條件請看下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

臨時數字跟原來預算的差異，在開支方面增加了849億元，收入方面減少了83億元，佔總數1.5%。

本年度綜合赤字較修訂預算2,576億元減少了251億元，其中收入比預測增加207億元，主要由於印花稅增加了100億元，以及入息及利得稅增加了70億元，收入比預期高。另一方面，開支較修訂預算減少了44億港元，主要由於開支需要較預期少。財政儲備在2021年3月31日為9,278億港元。

【筍工推介】稅局請臨時工 只要小六學歷 月薪逾1.1萬元【下一頁】



政府發言人表示，所有數字均為臨時數字，有待年度帳目的最後結算作實。不過根據經驗，即使臨時數字有變動，幅度也不會很大。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨