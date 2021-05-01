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微軟發布Surface Duo系統更新版本　出現屏幕及相機故障問題　

科技 12:00 2021/05/01

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微軟（Microsoft）推出Surface Duo系統安全更新後，有不少用戶投訴，手機出現黑屏、無法正式打開相機鏡頭等問題。

去年10月份，微軟（Microsoft）在美國正式推出Surface Duo雙屏幕手機。最近官方發布系統安全更新，但有不少用戶投訴更新系統後，手機出現黑屏、無法正式打開相機鏡頭等問題。

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外媒報道指出，微軟在4月份發布Surface Duo系統更新版本，最近卻有外國用戶在Reddit論壇上反映，在更新系統後的設備會出現黑屏、無法打開相機等問題。有用戶指出，其中一邊屏幕會突然呈現黑屏狀態，無法正常操作，目前暫未清楚問題出現的原因，官方也沒有作出任何回應。

Surface Duo由2個5.6吋的OLED顯示屏幕組成，屏幕分辨率為1800×1350，展開後屏幕可達到8.1吋。該機搭載高通Snapdragon 855旗艦芯片，配備Android 10系統，但不支援5G網絡。早前已有消息指出，去年微軟已開發下一代Surface Duo 2，據外國網站《WindowsLatest》報道，Microsoft計劃在今年秋季發布Surface Duo 2。

責任編輯：李寶如

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