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【內地熱話】狠父兩度賣女出嫁　共獲15.4萬人民幣

環球政經 18:30 2021/04/30

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內地有父親為錢，而兩度賣女出嫁，先收6.6萬人民幣，一年後再收8.8萬人民幣。在江蘇連雲港，有一名13歲懷孕幼女以6.6萬人民幣被賣出嫁；1年後又再被出嫁，這次其父更獲8.8萬人民幣。

據《澎湃新聞》報道，13歲懷孕幼女張蘇曾遭父親賣出，剛結婚一年後，再度出嫁，而該名少女的年齡亦成謎團。報道提及，父親、媒人坦言，不知受害人的年齡。目前張蘇已育1字。據影片所顯示，有兩位自稱媒人的涉事人士承認，各得3000人民幣的中介費。

事件在網上亦有不少人輿論，有網民直斥其父行為，根本就是賣女求榮；有網民則驚訝到2021年仍發生這種事情，「父親不知其年齡？孩子他偷來的？」、「不知道年齡騙誰呢？ 13歲孩子樣看不出來？」


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責任編輯：黎淑雯
 

香港經濟日報 編輯 經濟 結婚 財務自由 懷孕 人民幣

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