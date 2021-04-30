【ET講股通】梁耀康：新經濟股再腳震 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日跌578點，收報28724點，大市總成交1,258億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，上證跌0.8%，外圍美股昨晚亦向上，港股卻斯人獨憔悴，主因科網股受壓。展望後市，恒指仍有險可守，支持位看本月低位28200點水平。

內地金融監管機構約見科網公司要求整改，主要涉及互聯網金融業務，如支付業務。相關股份受壓，早前遭反壟斷調查的美團 （03690） 跌3.6%至298元。憂慮來自大型網絡平台的網上流量受限，二綫科網股如電商股、Saas股亦無運行。後市宜緊盯券商會否對相關股份作出重估。

四大內銀調整 提供買入機會

國際金融股逆市造好，滙豐 （00005） 升1.1%至48.85元，渣打 （02888） 升2.3%至56.3元。友邦 （01299） 隨大市跌4.4%至98.9元，短綫持倉宜走貨，長綫則問題不大。

恒指目前仍處於區間波動。中資金融股高位整固，建行 （00939） 跌3.5%至6.15元。四大內銀盈利表現不俗，跌市或帶來吸納機會。未持貨者可再等一等，趁股價回落1成左右上車。

外圍方面，美10年期債息於1.65厘水平徘徊，美滙轉強值得留意，道指亦有可能回落整固。

本節目下周一起，將提前於下午3點45分至4點15分播出，敬請留意。

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