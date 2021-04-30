【印度疫情】死亡人數升不停 新冠專屬火葬場早爆棚

印度的新冠肺炎疫情惡化，確診及死亡數字屢創新高。印度火葬場早前已經表示不敷應用，當局要求確認更多指定地點，可用作火葬新冠肺炎死者，避免民眾處理死者遺體。印度床位及醫療物資依然短缺，日本宣布將捐300部呼吸機予印度。

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印度周四（29日）錄得逾38萬宗新增感染，再創全球最大單日增幅，全國累計逾1,800萬人染疫。單日死亡人數亦高達3,500人，德里單日便有400宗死亡個案。根據印度衛生部去年發出的指引，處理因新冠肺炎死亡的屍體有特定程序及火葬形式，避免出現任何潛在感染的情況。

但首都新獨立火葬場早前已經表示，服務過於緊張要求家屬等候，並敦促當地官員找更多可作火葬場的地方。據英國廣播公司（BBC）報道，染疫死亡患者屍體堆滿停屍間。一名德里高級警長表示，民眾在非指定火葬場內火葬因染疫離世家人，當局有需要設立更多新冠死者指定火葬場。

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在印度面臨短缺的還有床位，及氧氣等醫療設備。美國首批捐贈物資周五（30日）早上已經抵達印度，當中包括近100萬套快速測試劑，及10萬個N95口罩。同時，白宮宣布將再捐出價值1億美元（約7.8億港元）醫療物資給印度。從周六（5月1日）起，印度所有成人皆可預約接種疫苗，雖然印度為全球最大疫苗生產國，但外界擔心未能提供足夠8億人口接種的疫苗數目。

另外，日本官方長官加藤勝信周五宣布將向印度捐出300部呼吸機，及300瓶氧氣濃縮器。加藤勝信並未透露該批物資將會何時送出，惟表示希望和印度商討落定後能「迅速地」（swiftly ）送出。

責任編輯：李俊儀