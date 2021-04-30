【職場招聘】天文台請雷達機械師　起薪48,860元　要做什麼工？

▲ 香港天文台日前公開招聘雷達機械師，起薪點48,860元。（資料圖片）

疫情下找工難，公務員事務局網站定期上載新的公務員和非公務員職位空缺。香港天文台日前公開招聘雷達機械師，起薪點48,860元，頂薪點73,775元。申請人可親身或郵寄方式遞交申請書，申請日期截至5月7日。

雷達機械師的工作範圍包括：設計、裝置及維修電子器材，電子器材即是雷達、以電腦控制的器材及遙測系統。該職位更須隨時候召執行職務，並列明不定時、在正常工作時間以外、在惡劣天氣情況下工作，或執行戶外工作。

【疫市開店】超市生意暢旺 759阿信屋明日大埔開新店（多圖）

【蘋果AirTag】AirTag及紫色iPhone 12今日開賣 AirTag單個裝限購16套（多圖）

入職條件方面，申請人必須符合以下內容：

持有由一間理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院，所頒發的電子工程或其他合適科目高級證書或同等學歷；

有8年實際工作經驗，範疇包括在設計、裝置及維修雷達、電子或微型電腦等器材及系統方面；

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科，成績達到第2等級或以上，或具備同等成績，並能操流利粵語及英語。

【消費優惠】品牌優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

可經網上申請

該職位屬公務員的職位空缺，獲取錄的申請人一般會按公務員試用條款受聘三年。通過試用期後，有機會按當時適用的長期聘用條款聘用。福利方面包括有薪假期、醫療及牙科診療，而在指定情況下，公務員可獲得房屋資助。

【母親節】ELEMENTS圓方推母親節優惠 消費10萬送5萬現金券及禮券

申請人可透過公務員事務局互聯網站，進行網上申請。或到民政事務總署各區的民政事務處民政諮詢中心、勞工處就業科各就業中心，或公務員事務局互聯網站，索取或下載相關申請表格。面試通知一般在截止申請日期後，約8至10個星期內接到通知。

責任編輯：馬意文