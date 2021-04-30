【買樓理財】194呎納米單位　4年賺123萬　綠置居業主換買私樓　搖身變成大贏家

首個綠置居項目，位於新蒲崗的景泰苑，於2016年推出，隨着禁售期已過，屢有業主賣樓套現，往往獲利甚豐，故有「搖錢樹」之稱。值得留意的是，近期屋苑一個面積不足200平方呎的開放式單位，以235萬元（綠表價）易手，業主持貨近４年，帳面勁賺123萬元，並打算於同區附近購入私樓。

富誠地產客戶主任黃偉祺說，新蒲崗景泰苑高層5室，實用面積194平方呎，開放式間隔，座向西，日前以235萬元（綠表）易手，實用呎價約12,113元。資料顯示，原業主於2017年7月以112萬元購入單位，持有4年，現賬面賺123萬元，物業期內升值約110%。

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代理透露，業主沽貨原因是單位面積太細，故計劃沽貨後，於同區尋找合適的兩房私樓單位，而新買家則年約30多歲，見單位銀碼細，而且有新淨裝修，故購入自用。

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