蘋果受晶片供應影響 MacBook及iPad出貨量可能減少

全球晶片短缺情況未有改善跡象，影響多間電子製造商，就連蘋果（Apple）亦不例外。蘋果行政總裁Tim Cook近日透露，受到晶片供應影響，預計今年第三季，旗下的MacBook及iPad設備的出貨量減少，更可能有缺貨情況出現。

Tim Cook指出，公司於今年第二季尚未受晶片供應短缺影響，但就預料第三季會有影響，而MacBook及iPad出貨量屆時將會減少。蘋果財務總監Luca Maestri亦指出，預期今年第三季會因產品供應量受限制，其營業收入會下調至30至40億美元（約233至310億港元），而現階段則需要盡可能提高iPad及MacBook的產品庫存。

事實上有媒體早前已報道，由於iPad及MacBook欠缺某些製造零件如顯示器，需延遲生產，而蘋果更將部分訂單延遲至下半年。

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責任編輯：陳子謙