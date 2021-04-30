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【樓市現象】心儀柏景灣單位闊絡　買家成功講價　平「半球」入市

股樓投資 17:36 2021/04/30

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二手樓市盤源逐漸被消化，業主叫價轉趨強硬，買家想以較平價格入市非易事。香港置業奧運站帝峯皇殿分行首席聯席董事文愛玲表示，最近有首置客與業主議價後足足平「半球」買入柏景灣三房單位。

售出單位為柏景灣6座低層D室，實用面積約756平方呎，屬三房間隔，向西北望園海雙景。文愛玲稱，單位以1,650萬元放盤3個月後獲區內客接洽，議價後減價50萬元，以約1,600萬元成交，實用呎價約21,164元。據了解，買家為首置客，心儀物業空間寬敞，睇樓2次即拍板入市 。

【延伸閱讀】【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬【下一頁

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資料顯示，原業主於2010年3月以約768萬元購入上述單位，轉售帳面賺約832萬元，物業升值約近1.1倍。文愛玲補充，本月至今柏景灣錄約4宗買賣成交，較上月同期7宗步伐稍放緩。

【延伸閱讀】【樓價指數】二手樓市旺爆　樓價較歷史高位僅差3.84%　中原：樓市已進入大牛市【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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