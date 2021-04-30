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【樓市熱話】家姐婚後欲把租住單位轉給母親 應否通知業主感兩難 網民：坦白釋出善意較好

理財智慧 18:30 2021/04/30

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一般租樓有沒有年齡限制？近日有網民於網上討論區發帖，指家姐最近因為結婚想搬走現時租住的單位，並轉給60多歲行動不便的母親住，但業主是不知情的。家姐認為只要她有交租，業主是不會理會的，但樓主覺得這樣很不安全。如果跟業主坦白，又擔心有不續約風險，所以上網問網民意見。

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【樓市熱話】買樓VS租樓 人生抉擇 網民：租樓做別人的樓奴    【下一頁

此帖文一出，引來網民不同回應，有網民認為不用說，多數租約寫明「只限租客及其家人使用」，如果家姐分租給外人就有問題，不過要業主去舉證。有網民認同說：「交齊租金沒有任何欠費，業主不得干預租客使用其單位。」

【樓市熱話】業主拒絕租客臨時要求減租及免租期 竟被代理斥「咁都唔幫吓佢哋」　網民同意要企硬    【下一頁

另有網民持相反意見，認為應跟業主說，這樣會顯出樓主有禮貌和䆁出善意，同時表現出樓主不會亂來。如果不是，業主隨時趕你走、或者加你租。或在你退租的時候，業主想辦法扣按金。有網民說：「當然要說一聲，因為租約是你家姐簽，業主是租給你家姐。業主看你年輕先租給你，萬一轉給老人家有甚麼事，該單位怎麼辦？」

其他網民回應：

不用聽任何人說，看合約如何說就可以

看租約，沒有寫就沒有問題

 

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責任編輯：陳頌潔

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