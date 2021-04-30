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【美股焦點】Twitter首季業績虧轉盈 唯活躍用戶數遜預期

環球政經 19:47 2021/04/30

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Twitter本年首季純利6800萬，經調整每股盈利0.16美元，高於市場預期的0.14美元，去年同期虧損約840萬美元; 收入10.4億美元，按年增28%，同樣高於市場預期。廣告收入則按年增32%至8.99億美元。

【美股焦點】Facebook首季業績勝預期　各大行相繼上調目標價下一頁
活躍用戶人數方面，雖然較去年第四季增加700萬戶至1.99億戶，但仍然略差過市場預期的2億戶。

【美股焦點】盈利升逾2倍勝預期 亞馬遜盈利增長創季度新高 下一頁
Twitter預料，第二季收入將介乎9.8億至10.8億美元。

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撰文 : 馮卓謙

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