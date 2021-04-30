【涼風有信Vincent@iM網欄】立夏節氣，巳火善變，變種病毒肆虐 保平安，關鍵是「雞」！

各位讀者好！

天氣開始熱了，還有幾天就踏入夏季。

因為下星期三(五號) ，便正式進入立夏節氣。

上期已經跟各位讀者講過，今年的立夏節氣非常之不樂觀。

主要是因為立夏，即農曆四月，屬於巳火月。

巳火，是一條善變的蛇。

這條古惑的「蛇」，本身是火，又是五行中「金亅的長生；遇到屬土的牛，會化成金；遇屬金的馬騮，又會化成水，善變非常。

所以古今中外，自古以來就視「蛇」為惡魔的象徵，就是緣於「蛇」的善變，是眾生肖當中的至甚者。

而今年正值牛年，「巳丑」屬三合，蛇會打開牛的金庫。

所以這個月份五行非常紛亂，金木水火土將產生變異，逆亂非常。

依筆者看，這種紛亂，亦預視了有機會發生變種新冠病毒的流行。

筆者上星期剛提出這看法，幾天後就有首宗由本地社區感染的不明源頭「變種新冠病毒」確診個案。

這個確診的外傭，還感染了自己家裏的少主，實在令人非常擔憂。

這段時間，屬於危急存亡之時，希望各位讀者一定要撐住，更要時刻保持警覺及樂觀，避免外出聚集，我相信關鍵的好消息，將會在今年秋天(農曆八月) 出現。

好了，既然這個巳火月這麼難捱，究竟怎樣做才可以趨吉避凶？

筆者在此破例，向各位讀者大膽提出一個小貼士。

這個月的關鍵，是「雞亅。

如果讀者們想平安過渡此月份，最好每人身上帶一隻雞；多去西面的地方，食雞，或多見屬雞的人亦可。

因本月「巳丑亅相合，加埋酉金(雞) ，就為之三合金。

筆者老早前已提出，新冠疫情是專入侵肺部的病毒。去年的大流行是緣於「庚子年」人人缺金，導至肺部積弱。

本月如果人人身上帶「雞亅，便會跟流年的牛，以及月支的蛇，組成「巳酉丑」三合金，大大加強了金的力量，阻止病毒入侵，能保自身平安。

希望這個小方法可以幫到大家。如果大家覺得好，亦可以將這個方法廣傳給身邊的親人朋友知道。

那這樣，總算在這個動盪的月份為社會做了点事，積下些少福德。

希望大家能夠過一個平安的農曆四月。

祝身體健康！

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