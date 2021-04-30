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全球電動車銷售增長快　惟需政府扶持

商業 18:00 2021/04/30

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國際能源署（The International Energy Agency）發表報告指出，若要維持今年首季的電動車的銷量增長速度，政府必需在完善充電設備及禁用燃油車等方面「協助」。

世界各地近年致力減低汽車廢氣排放量，並推出不同電動車政策。國際能源署（The International Energy Agency）早前發表《全球電動汽車展望》（Global Electric Vehicle Outlook）報告指出，去年全球約有300萬輛新電動車註冊登記，創歷史新高。

其執行董事Fatih Birol發表聲明指，電動車在實現全球淨零排放方面發揮著不可或缺的作用，惟電動車並不能獨自完成這項歷史任務。

較2019年增長逾4成　2030年達到1.45億輛

該機構指出，全球的電動車將於2030年達到1.45億輛，當中包括私家車、公共車輛、貨車及重型卡車。報告指，假如各國政府加大力度，全球電動車的數量可能會進一步增加，在撇除電單車及三輪車的情況下，未來10年將達到2.3億輛。報告另指，雖然去年全球汽車市場因疫情萎縮了16％，但去年電動車的銷量仍在增長，較2019年增長41%。與此同時，今年首季的電動車銷量是去年同期的2.5倍。

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可是報告指出，若要維持今年首季的電動車的銷量增長速度，政府必需在完善充電設備及禁用燃油車等方面「協助」。該機構發言人表示，各國政府如進一步收緊甚至禁止銷售燃油車，即可大規模推行電動車。目前，全球共有20多個國家已經宣布了禁止銷售燃油車計劃，如英國宣布從2030年起禁止銷售全新燃油汽車。

中歐銷量增長　受惠於補貼政策

國際能源署能源科技政策部門主管Timur Gül指，在今年首季的銷量增長當中，以中國、歐洲和美國三地的增長較強勁。現時，歐洲和中國的電動車銷量增長，均受惠於政府補貼和收緊排放標準的政策推動。

報告另指，去年全球消費者在電動汽車上的支出約為1,200億美元（約港幣9,317億元），而政府在補貼的支出約為130億美元（約港幣1,009億元），約佔總支出的10%，低於2015年的20%。

責任編輯：楊匡然

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