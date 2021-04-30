【香港經濟】專家對港首季GDP預測分歧 最牛看升5%

▲ 4位專家預期，本港今年全年經濟增長介乎3.3%至4.2%。

政府將於下周一（5月3日）公布本港首季本地生產總值（GDP）預估數據，財政司司長陳茂波日前已放風指有可觀增長，結束過去6個季度的按年收縮。綜合4位經濟專家意見，對首季GDP預測呈大分歧，相信是名家對疫後紓困措施效用，以至市民延後消費等貢獻估算各異。最樂觀的是ING大中華首席經濟師彭藹嬈，料升5%；反觀花旗預計只升1.9%。

不過，專家一致看好第二季經濟復甦力度，花旗料升3.9%，ING估增5%，信銀國際更進取料勁彈5.8%，惟皆不及上商預計的6.4%。

至於今年全年預測，則介乎3.9%至4.2%。明年全年GDP增長，則以花旗最牛，料升4.5%，較ING估升2.3%為高。

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中信銀行（國際）經濟師李業勤指，香港在經歷連續6季負增長後，今年GDP可望有較顯著改善，首季料錄得4.7%升幅，次季再勁升5.8%，第三、第四季的預期增幅分別為3.6%及3%。他補充，2021年及2022年全年GDP預期，分別為4.2%及3.6%升幅。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，預期第二季起本港GDP逐季不斷改善，次季升3.9%，第三季升4.5%，末季再升5.6%。受惠全球經濟復甦，如美國GDP今年看升6.2%等，本港今年全年GDP料升4%，明年更升4.5%。

不過，上商研究部主管林俊泓卻唱反調，預計次季GDP經歷急升後，下半年升幅漸收窄，第二季升6.4%，第三季升3.7%，末季僅升2.8%。今年全年看升3.3%，明年僅升2.8%。

此外，陳茂波在2月份預算案曾估計，今年本港實質經濟增長介乎3.5%至5.5%。專家指，差距頗大皆因受全球疫情、中美貿易戰、以至兩大國何時收水退市等變數所影響。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源