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【晶片短缺】歐盟減依賴外國晶片 考慮成立半導體晶片商聯盟

環球政經 18:03 2021/04/30

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外媒傳媒報導，歐盟為減低對外國晶片的依賴，正考慮成立歐盟半導體晶片商聯盟。

台積電將投資28億美元於南京建廠 以提高汽車芯片產量見下頁

路透社引述4名歐盟官員指，晶片商聯盟將包括意法半導體(STMicroelectronics)、恩智浦半導體(NXP Semiconductor NV)、英飛凌(Infineon Technologies)和艾司摩爾(ASML)。

半導體晶片短缺恐持續一整年 汽車業料大受打擊 見下頁

目前討論只屬初步階段，據悉此計畫可能包含「歐洲共同利益重要項目」(IPCEI)的泛歐洲計劃，容許歐盟成員國政府根據較寬鬆的國家援助規則注資，各公司可在計劃中合作。

此聯盟計劃或能發展成外資工廠，以助達成歐盟內部市場專員Thierry Breton早前訂立，2030年前將歐盟在半導體晶片市場份額增加一倍達20%的目標。Breton正說服一間晶片製造商在歐盟地區成立重點工廠。據悉半導體晶片巨頭台積電已經表示，對在歐盟設廠無興趣。

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撰文 : 馮卓謙

晶片 台積電 歐盟 歐洲
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