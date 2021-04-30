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【大行看法】瑞銀：下一輪股市動力來自ETF與公募流入、企業回購及散戶

股市 17:08 2021/04/30

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拜登政府計劃推出規模龐大的財政刺激方案，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤總結表示，方案在國會面臨阻力，最終通過的基建支出和稅收規模都會較目前的方案有所縮減，瑞銀預計最終新增支出規模為每年3750億美元，整體而言，新的刺激和稅收計畫總規模可能在1.5至2萬億美元。類似的，加稅計畫可能也需要做一些縮減，瑞銀預計從2022年開始，每年可以增加1200億美元的稅收收入，可能是拜登所提方案規模的一半。

如果美國縮減QE，市場會如何反映？汪濤指，目前美聯儲每個月購買800億美元國債，高於2013年的450億美元。且目前的國債市場總發行量和債務規模也都大於此前，對美聯儲購買的依賴度更低。瑞銀認為本輪美聯儲會充分溝通其政策意願，發生大幅調整的可能性更小，並預計9月美聯儲可能宣佈開始縮減QE。

美股方面，瑞銀預計美股第一季度盈利有望超預期，建議超配能源、金融、科技和可選消費，低配電信、家庭及個人用品和食品飲料。盈利的躍升將支持估值便宜的價值股。

該行維持標指2021年底4250點的目標價，並指機構投資者因為市場盤整在三月降低了一些倉位，不過隨著股市接近新高，他們似乎已經選擇回補。瑞銀預計下一輪股市上漲動力來源於ETF與公募的淨流入（主動投資者提高超配比例），以及企業回購與散戶淨流入。

相關文章：【Archegos斬倉】瑞銀首季多賺14%　Archegos爆倉拖累純利4.3億美元

相關文章：【芯片短缺】 瑞銀：芯片短缺將引致全球汽車減產100萬輛　各大科企造車優勢各不同

記者：區嘉俊

 

美股 經濟 拜登 標準普爾500指數 美國

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