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【電動車狂熱】IEA報告預料 本世紀末全球電動車數可達1.45億輛

環球政經 16:28 2021/04/30

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國際能源總署（IEA）發表報告預料，全球電動車數量將在2030年達1.45億輛。

《消費者報告》工程人員騙過Tesla技術 無人坐駕駛座下啟動Autopilot功能下一頁

IEA發布《全球電動車展望報告》，受疫情影響，2020年全球汽車市場萎縮16%，但仍無阻電動車熱潮勢頭。根據報告數據，去年共有大約300萬輛電動車註冊登記，比2019年同期多41%；目前全球共有超過1,000萬輛電動車在公路上行走，當中包括大約100萬輛電動公車、貨車和重型貨車。

拜登計劃補貼美國汽車生產 通用汽車斥10億美元墨西哥產電車 工會形容記納稅人巴掌下一頁

    點擊圖片放大

隨著近年消費者對電動車的接受程度提高，全球電動車數量不斷增加。2021年首季，全球電動車銷售量已經達去年同期的2.5倍。


報告又指，若果各國政府致力實現國際社會所訂立的能源與氣候目標，全球電動車數可在本世紀末達2.3億輛。以上提及的兩個數據預測均未計兩輪和三輪電動車。IEA總監Fatih Birol在聲明中提到，要達至零排放目標，電動車擔當著必不可少的角色。

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撰文 : 馮卓謙

電動車 汽車 國際能源署

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