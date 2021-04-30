▲ 【長實1113】獨立投票顧問ISS：建議長實股東投票贊成收購李嘉誠基建項目建議及回購計劃

長實 （01113） 將於5月13日就收購李嘉誠基金會4項歐洲基建業務及回購計劃舉行股東特別大會（EGM），向機構投資者提供建議的獨立投票顧問機構Institutional Shareholder Services Inc （ISS）發表報告，建議長實股東在EGM上投贊成票。

長實財務顧問早前以七大理由籲股東贊成【下一頁】

ISS指出，長實的收購計劃，預期可為長實帶來額外收入來源，亦符合長實的長遠投資策略，而且交易保證長實股東於2021年及2022年，將收到總值不少於9.1億元的現金分派。報告指出，雖然收購價較4大基建項目的資產淨值存在溢價，但有關溢價比率，與獨立財務顧問評估指出的市場溢價相若，因此收購價屬合理水平。

ISS又稱，回購計劃給予長實股東套現的機會，而且回購價較當日公布時的長實股價溢價8.4%，雖然不是很高，但估值倍數符合獨立財務顧問的評估。

長實增加回購上限【下一頁】

報告指，長實完成收購及回購計劃後，李嘉誠基金會的持續將由1.67%，提高至9.81%，同時大股東持股會由35.99%，提升至45.6%。公眾持股則由63.49%降至53.88%。

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編輯：陳韻妍