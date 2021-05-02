【山地悠遊人生@iM網欄】七星女廚－Carme Ruscalleda （上）

想做的事情， 在能力範圍之內一定要馬上做， 不能等。在我的美食之旅中， 最飲恨的是沒有吃過西班牙廚神 Ferran Adrià主理的El Bulli。最近 Ferran Adria 跟弟弟主理的， 在巴塞隆那的Tapas 餐廳 Tickets關閉了，還沒有機會嘗試呢， 真遺憾！

幾乎每年都會到西班牙覓食， 最引以為豪的是在Carme Ruscalleda 宣布關閉 Sant Pau餐廳前， 幸運地吃了一頓慶祝餐廳30週年的盛大菜單， 直到今天， 依然覺得是眾多星級餐廳中最精彩絕倫之一。

▲ Carme Ruscalleda 總共獲得了7顆米芝蓮星，使她成為世界上唯一的七星女廚師

▲ Ruscalleda是迄今世界上僅有, 在米芝蓮指南中享有最高榮譽的四位女性之一

Carme Ruscalleda享譽世界，她總共獲得了7顆米芝蓮星， 擅長於加泰羅尼亞美食。 Ruscalleda是迄今世界上僅有, 在米芝蓮指南中享有最高榮譽的四位女性之一。以前我不懂，最多三星，怎麼算七星， 其中3顆星來自Sant Pau餐廳， 在東京的Sant Pau餐廳有2星，在巴塞隆那文華東方酒店的Moments餐廳2星，使她成為世界上唯一的七星女廚師。

▲ 風景幽美， 質樸的海濱城市 San Pol de Mar，離巴塞隆那以北 約25分鐘火車

▲ 風景幽美， 質樸的海濱城市 San Pol de Mar

Sant Pau餐廳位於風景幽美， 質樸的海濱城市 San Pol de Mar，離巴塞隆那以北 約25分鐘火車。1988年Ruscalleda 與丈夫 Toni一起開辦這家餐廳的，當時是一家普通的熟食店，因為Ruscalleda一直捍衛着加泰羅尼亞美食, 為Sant Pau 增添了獨創性！1991餐館摘下第一顆星， 世界各地的食客紛紛而至。然後從2006年起每年都是米芝蓮三星，她一直是加泰羅尼亞美食界的領軍人物，她的餐廳，體現她的美食理念， 使用加泰羅尼亞時令食材，嚴控品質， 融合烹飪與哲學。

2018年她宣布關閉其史詩般的餐廳Sant Pau，這消息像炸彈一樣轟動了西班牙的美食界，對於當時67歲的Ruscalleda來說，取得並擁有米其林三星級餐廳，並沒有阻止其發展。 她說，經過30年的發展， 現在是永久關閉Sant Pau餐廳的時候了。

▲ 慶祝30週年，女廚神為Sant Pau 餐廳設計的13道菜加甜品

▲ 酒單，每道菜都配有當地美酒

▲ 慶祝30週年，女廚神為Sant Pau 餐廳做的第一道菜，呈現出來就是她和丈夫一起經營的第一家食品店，也是Sant Pau 餐廳的前身

她製作一份菜單，向過去30年致敬，準確地說是13道菜加上甜品， 每道菜都向餐廳的不同時代致敬。我有幸在2018年品嘗了這份的非凡菜單。Sant Pau的環境非常優雅，用餐一般需3到4小時，人均價格在140～300歐元左右。 餐前服務員會詢問客人是否有忌口的食物，並會替換食材， 服務貼心。

Ruscalleda 說，這些菜餚應該讓人聯想到一個時間和一個地方。她希望食客通過食物來感受歷史， 使客人回到某個時間， 像在某個周三下午在Sant Pau的後花園， 享受一個陽光明媚的日子。

▲ Sant Pau餐廳的後花園

▲ Sant Pau餐廳環境優雅，用餐一般需3到4小時

▲ 從San Pol de Mar 火車站可以看到Sant Pau餐廳的後花園，還能看到廚師們在忙碌地工作

她堅持自己的招牌菜，用最好質量的當地食材。這位大廚從小在鄉野的農場裡長大，擅長用時令蔬菜和海鮮，就地取材，烹飪的味道滿滿都是加泰羅尼亞的傳統風味。 比如用西班牙藏紅花 Saffron 配大蝦 Gamba。

▲ 西班牙藏紅花 Saffron 配大蝦Gamba

像在盤中跳舞的鮮蝦， 配上用番茄和草莓打的醬， 入口爽甜彈牙。

▲ 像在盤中跳舞的鮮蝦， 配上用番茄和草莓打的醬， 入口爽甜彈牙

甜品烹製既簡單又復雜，手工製作的白巧克力玫瑰花瓣，一片片擺放在草莓奶油醬上， 配一顆野生草莓，拼成玫瑰花， 上菜時， 噴灑裝在香水瓶裡的玫瑰花露。

▲ 手工製作的白巧克力玫瑰花瓣，一片片擺放在草莓奶油醬上， 配一顆野生草莓，拼成玫瑰花

▲ 上菜時， 噴灑裝在香水瓶裡的玫瑰花露

▲ 上菜時， 噴灑裝在香水瓶裡的玫瑰花露

Carme Ruscalleda 讓我佩服到五體投地，領略到什麼叫一山還比一山高！終於懂「味吉陽一」絕不誇張，傳說中的吃得開心而哭， 一邊彈跳起身， 一邊表情多多地說太好吃了真的發生！ 真能理解為什麼那麼多人遠道而來，煮菜的基本步，帶出食物原味，絕不花巧不賣弄，精彩絕倫！沒有一道菜使我失望，沒有一盤我吃剩的！

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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