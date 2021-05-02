【山地悠遊人生@iM網欄】七星女廚－Carme Ruscalleda （上）

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想做的事情， 在能力範圍之內一定要馬上做， 不能等。在我的美食之旅中， 最飲恨的是沒有吃過西班牙廚神 Ferran Adrià主理的El Bulli。最近 Ferran Adria 跟弟弟主理的， 在巴塞隆那的Tapas 餐廳 Tickets關閉了，還沒有機會嘗試呢， 真遺憾！
幾乎每年都會到西班牙覓食， 最引以為豪的是在Carme Ruscalleda 宣布關閉 Sant Pau餐廳前， 幸運地吃了一頓慶祝餐廳30週年的盛大菜單， 直到今天， 依然覺得是眾多星級餐廳中最精彩絕倫之一。
Carme Ruscalleda享譽世界，她總共獲得了7顆米芝蓮星， 擅長於加泰羅尼亞美食。 Ruscalleda是迄今世界上僅有, 在米芝蓮指南中享有最高榮譽的四位女性之一。以前我不懂，最多三星，怎麼算七星， 其中3顆星來自Sant Pau餐廳， 在東京的Sant Pau餐廳有2星，在巴塞隆那文華東方酒店的Moments餐廳2星，使她成為世界上唯一的七星女廚師。
Sant Pau餐廳位於風景幽美， 質樸的海濱城市 San Pol de Mar，離巴塞隆那以北 約25分鐘火車。1988年Ruscalleda 與丈夫 Toni一起開辦這家餐廳的，當時是一家普通的熟食店，因為Ruscalleda一直捍衛着加泰羅尼亞美食, 為Sant Pau 增添了獨創性！1991餐館摘下第一顆星， 世界各地的食客紛紛而至。然後從2006年起每年都是米芝蓮三星，她一直是加泰羅尼亞美食界的領軍人物，她的餐廳，體現她的美食理念， 使用加泰羅尼亞時令食材，嚴控品質， 融合烹飪與哲學。
2018年她宣布關閉其史詩般的餐廳Sant Pau，這消息像炸彈一樣轟動了西班牙的美食界，對於當時67歲的Ruscalleda來說，取得並擁有米其林三星級餐廳，並沒有阻止其發展。 她說，經過30年的發展， 現在是永久關閉Sant Pau餐廳的時候了。
她製作一份菜單，向過去30年致敬，準確地說是13道菜加上甜品， 每道菜都向餐廳的不同時代致敬。我有幸在2018年品嘗了這份的非凡菜單。Sant Pau的環境非常優雅，用餐一般需3到4小時，人均價格在140～300歐元左右。 餐前服務員會詢問客人是否有忌口的食物，並會替換食材， 服務貼心。
Ruscalleda 說，這些菜餚應該讓人聯想到一個時間和一個地方。她希望食客通過食物來感受歷史， 使客人回到某個時間， 像在某個周三下午在Sant Pau的後花園， 享受一個陽光明媚的日子。
她堅持自己的招牌菜，用最好質量的當地食材。這位大廚從小在鄉野的農場裡長大，擅長用時令蔬菜和海鮮，就地取材，烹飪的味道滿滿都是加泰羅尼亞的傳統風味。 比如用西班牙藏紅花 Saffron 配大蝦 Gamba。
像在盤中跳舞的鮮蝦， 配上用番茄和草莓打的醬， 入口爽甜彈牙。
甜品烹製既簡單又復雜，手工製作的白巧克力玫瑰花瓣，一片片擺放在草莓奶油醬上， 配一顆野生草莓，拼成玫瑰花， 上菜時， 噴灑裝在香水瓶裡的玫瑰花露。
Carme Ruscalleda 讓我佩服到五體投地，領略到什麼叫一山還比一山高！終於懂「味吉陽一」絕不誇張，傳說中的吃得開心而哭， 一邊彈跳起身， 一邊表情多多地說太好吃了真的發生！ 真能理解為什麼那麼多人遠道而來，煮菜的基本步，帶出食物原味，絕不花巧不賣弄，精彩絕倫！沒有一道菜使我失望，沒有一盤我吃剩的！
作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！
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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）
欄名 : 山地悠遊人生