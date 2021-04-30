【美元前景】美元升浪未完 專家料年底上試94

▲ 印度疫情告急，閒資湧入美元避險。

市場憂慮印度疫情告急，病毒又再在亞洲擴散，而內地最新公布PMI數據又被解讀為遜於預期，游資湧入美元避險，美滙指數直逼91關。再者，投資者憧憬美國總統拜登力谷基建，刺激銅價等衝上逾10年新高，大宗商品持續漲價，令通脹殺埋身，而美國10年期債息又再衝越1.6厘，直逼1.7厘，亦推動美元止跌喘穩。雖然滙市專家普遍預計，聯儲局最快明年底、甚至2023年才加息，但料美元短期升浪未完，今年底料上試94。

中信銀行（國際）經濟師李業勤昨回應本報查詢時指，美國聯儲局議息後，一如預期維持貨幣政策不變。主席鮑威爾表示，就業及通脹需要出現實質進展才縮減買債，而在達到聯儲局的經濟目標前，利率接近零水平仍然合適。

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李業勤維持聯儲局最快第四季開始縮減買債，並到2023年才開始加息的看法，預計美滙指數已見今年低位，為年初的89.4，最高可見95，年底目標為94左右。至於人民幣方面，由於聯儲局立場偏鴿，美元一度短暫走弱，人幣有望保持強勢，預計人幣在合理範圍內波動，在岸價兌美元今年高低位分別為6.7及6.4，年底目標6.6。

綜觀多位專家，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧料，儲局最快第四季縮減買債，或於明年底開始加息。未來6至12個月，美元目標價93.83，長綫目標94.36。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源