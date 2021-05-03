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【Good Food,Good Mood@iM網欄】一嚐三星米芝蓮中菜造詣 富臨飯店阿一鮑魚

名人薈萃 08:29 2021/05/03

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提起「富臨飯店阿一鮑魚」這間米芝蓮三星餐廳，我不期然想起2014年的一部電影The Hundred-Foot Journey（美味不設限）。電影講述來自印度的小伙子隨家人移民法國，初嚐法國菜後激發小宇宙，憑著天生對烹飪的觸覺和毅力，把來自家鄉印度的香料靈活運用於法國菜中，成功由籍籍無名的新移民，搖身一變成為無人不曉的米芝蓮三星廚師。男主角起初對米芝蓮毫無認識，問女主角「星」的定義，女主角回答他說：One star is good. Two is amazing. Three is only for the gods.既然已達神級，我當然期待！

 

頭盤是「富臨三前菜」，當中包括「韜哥靚叉燒」、「香煎素鵝」及「金沙涼瓜」，未去到人生一半（我估）的我竟然最喜歡「金沙涼瓜」，大廚把涼瓜去皮，只用中間最嫩部份，蘸上鹹蛋黃後炸香，外表金黃香脆，中心依然十分juicy，完全不苦，很好吃！

 

需提早預訂的「油泡爽肚仁」最令我回味，師傅取極為珍貴的豬肚「肚尖」部位，一個「肚尖」只夠供一人享用，是難得的手工菜，火候掌握得宜，令「爽肚」恰如其名，爽口無比。

 

「富貴寶貝雞」是餐廳的招牌菜，滑雞內藏「寶貝」，有花菇、糖心吉品鮑魚及金華火腿，單單湯底便用了兩隻雞來燉製，嚐到濃濃的精華，既矜貴又美味。

 

老人家一向認為如果條魚靚，最好當然是攞去蒸，這樣才可吃到魚鮮，唔會「嘥」咗條魚。師傅韜哥卻一反傳統，把游水東星斑「生煎」，用猛火把魚皮炸得金黃，香脆無比，魚肉卻有「蒸魚」的嫩滑效果，十分神奇。

「瑤柱焗釀蟹蓋」採用傳統做法，精選瑤柱、洋蔥及大量蟹肉來製作餡料，完全不用麵包糠、不用油炸，只用蛋漿焗製，少了討厭的油益味，多了一份香濃及講究。

 

「燒汁焗牛尾」也是招牌菜，份量超大，肉嫩多汁，吃到啖啖骨膠原，味道濃郁，男士應該會更喜歡。

 

我較為喜歡「陳皮咕嚕肉」，聽落簡單，一啖咬下去非常驚喜，外皮鬆脆，一點也不硬，也不厚，肉質軟嫩，酸酸甜甜的味道剛好解膩。

「雞湯煨津白」，清雅之餘又嚐到雞湯的濃和鮮，甚好！

韜哥親自為我們炮製「阿一炒飯」，娓娓道來當年楊貫一先生的奮鬥史；吃著粒粒分明、爽而不乾的炒飯，別有一番感受。

 

甜品拼盤有「遠年陳皮紅豆沙」、「甜酸山楂卷」、「椰汁陳皮紅豆糕」及「黃金煎堆仔」，最令我難忘的是用咖啡杯盛載的「紅豆沙」，紅豆沙真的煲到「起沙」，口感順滑，十五年的陳皮為甜品添上醇厚回甘的芬芳，令我至今仍回味無窮。

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : Carmen Ko（高詩琪）

欄名 : GoodFoodGoodMood

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