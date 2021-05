【Good Food,Good Mood@iM網欄】一嚐三星米芝蓮中菜造詣 富臨飯店阿一鮑魚

提起「富臨飯店阿一鮑魚」這間米芝蓮三星餐廳,我不期然想起2014年的一部電影The Hundred-Foot Journey(美味不設限)。電影講述來自印度的小伙子隨家人移民法國,初嚐法國菜後激發小宇宙,憑著天生對烹飪的觸覺和毅力,把來自家鄉印度的香料靈活運用於法國菜中,成功由籍籍無名的新移民,搖身一變成為無人不曉的米芝蓮三星廚師。男主角起初對米芝蓮毫無認識,問女主角「星」的定義,女主角回答他說:One star is good. Two is amazing. Three is only for the gods.既然已達神級,我當然期待!

頭盤是「富臨三前菜」,當中包括「韜哥靚叉燒」、「香煎素鵝」及「金沙涼瓜」,未去到人生一半(我估)的我竟然最喜歡「金沙涼瓜」,大廚把涼瓜去皮,只用中間最嫩部份,蘸上鹹蛋黃後炸香,外表金黃香脆,中心依然十分juicy,完全不苦,很好吃!

需提早預訂的「油泡爽肚仁」最令我回味,師傅取極為珍貴的豬肚「肚尖」部位,一個「肚尖」只夠供一人享用,是難得的手工菜,火候掌握得宜,令「爽肚」恰如其名,爽口無比。

「富貴寶貝雞」是餐廳的招牌菜,滑雞內藏「寶貝」,有花菇、糖心吉品鮑魚及金華火腿,單單湯底便用了兩隻雞來燉製,嚐到濃濃的精華,既矜貴又美味。

老人家一向認為如果條魚靚,最好當然是攞去蒸,這樣才可吃到魚鮮,唔會「嘥」咗條魚。師傅韜哥卻一反傳統,把游水東星斑「生煎」,用猛火把魚皮炸得金黃,香脆無比,魚肉卻有「蒸魚」的嫩滑效果,十分神奇。

「瑤柱焗釀蟹蓋」採用傳統做法,精選瑤柱、洋蔥及大量蟹肉來製作餡料,完全不用麵包糠、不用油炸,只用蛋漿焗製,少了討厭的油益味,多了一份香濃及講究。

「燒汁焗牛尾」也是招牌菜,份量超大,肉嫩多汁,吃到啖啖骨膠原,味道濃郁,男士應該會更喜歡。

我較為喜歡「陳皮咕嚕肉」,聽落簡單,一啖咬下去非常驚喜,外皮鬆脆,一點也不硬,也不厚,肉質軟嫩,酸酸甜甜的味道剛好解膩。

「雞湯煨津白」,清雅之餘又嚐到雞湯的濃和鮮,甚好!

韜哥親自為我們炮製「阿一炒飯」,娓娓道來當年楊貫一先生的奮鬥史;吃著粒粒分明、爽而不乾的炒飯,別有一番感受。

甜品拼盤有「遠年陳皮紅豆沙」、「甜酸山楂卷」、「椰汁陳皮紅豆糕」及「黃金煎堆仔」,最令我難忘的是用咖啡杯盛載的「紅豆沙」,紅豆沙真的煲到「起沙」,口感順滑,十五年的陳皮為甜品添上醇厚回甘的芬芳,令我至今仍回味無窮。

