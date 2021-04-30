【大行報告】摩通對比亞迪不提供下一季盈利指引感意外　同時料市場對其估值下調屬重大利淡　削其目標價17%

摩根大通發表研究報告，指對比亞迪(01211) 首季業績疲弱不感意外，亦符公司指引中間位。反之，令該行及市場感意外之處在於公司近數年來首次不就接下一季(即第二季)提供盈利指引。報告稱，倘撇除政府補貼及附屬比亞迪電子(00285)盈利貢獻，該行估算比亞迪基本經常性溢利轉負，約虧損6.13億元人民幣。



報告稱，考慮壓抑同業盈利能力的因素，如原料成本、芯片短缺及推出新車款相關成本及開支等，首季料屬比亞迪今年季績見底的一季。該行稱，正面來說，月度銷售穩固；今年下半年起潛在滲透豐田在華電池供應鏈；以及比亞迪電強勁盈利貢獻，料利好股價。但同時，市場對比亞迪估值下調或對股價構成重大利淡。

考慮首季業績及對未來展望保守，該行下調比亞迪今明兩年盈測12%至13%，並低於市場預測23%至27%，目標價由200元降至165元，評級「中性」。

大行對比亞迪評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機