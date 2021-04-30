約翰遜未婚妻豪裝官邸超支 獲高價力邀上節目獻舞填氹

▲ 。英媒指英國廣播公司願意出高價，希望力邀約翰遜未婚妻參加跳舞節目獻藝。

英國首相約翰遜前親信爆料，指約翰遜未婚妻西蒙茲主導裝修首相官邸卻開支失控。約翰遜要自掏腰包填氹，更被指控動用保守黨政治捐款，西蒙茲也成為話題人物。英媒指英國廣播公司願意出高價，希望力邀西蒙茲參加跳舞節目獻藝。

未婚妻主導裝修官邸開支失控 約翰遜圖以黨資金埋單惹禍 【下一頁】

英媒報道，約翰遜（Boris Johnson）花費15萬英鎊裝修官邸，皆因未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）不滿首相府前主人文翠珊（Theresa May）的品味。

據悉，西蒙茲聘用知名室内設計師萊特爾（Lulu Lytle），更以每卷840英鎊（約9,000港元）的高價購買黃金牆紙。裝修費據報高達20萬英鎊（約216萬港元）嚴重超支，約翰遜雖強調是自掏腰包，但仍被指控他曾使用保守黨政治捐款。

英國《太陽報》引述消息人士指，英國廣播公司（BBC）看中西蒙茲的話題度及政治魅力，有意邀請她參加BBC《舞動奇蹟》（Strictly Come Dancing）節目。據悉，BBC今年初已籌備新一季節目陣容，更優先考慮西蒙茲，願意出高價（tidy sum）邀請她成為嘉賓。

寧見屍山不要封城 冷血言論廣傳 約翰遜怎回應?（第二版） 【下一頁】

《太陽報》更引述消息人士指，西蒙茲被視為最有魅力的女性政治人物（most glamorous woman in politics），指西蒙茲塑造了約翰遜更出眾的一面，英國人對她非常有興趣。

《舞動奇蹟》作為BBC的王牌節目，多年來也有不少名人及政治人物現身於節目，包括前歐洲議會議員維德科姆（Ann Widdecombe）、前英國衛生副大臣庫里（Edwina Currie）及前英國工黨影子財相博雅文（Ed Balls）。

責任編輯：鄭錦玲