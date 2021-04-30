【樓價指數】二手樓市旺爆　樓價較歷史高位僅差3.84%　中原：樓市已進入大牛市

樓市續旺，買家擔心遲買更貴，紛紛加快入市。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報183.16點，按周升1.65%，升幅是162周最大，除了升穿去年全年高位，亦創近84周新高。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指說，指數反映復活節長假後首周市況，由於買家積極入市，刺激樓價升幅擴大。他續說，未來指數上下波幅擴大，料走勢反覆向上，進一步迫近2019年6月的歷史高位，以現時樓價水平計，僅相差3.84%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑早前說，樓市已進入大牛市，料6月樓價有望創歷史新高。

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其他指數同告上升，CCL（中小型單位）報183.20點，按周升1.44%，創84周新高，距離歷史高位相差3.68%。中原城市大型屋苑領先指數（CCL Mass）報185.47點，按周升1.36%，創85周新高，距離歷史高位相差3.23%。CCL（大型單位）報182.98點，按周升2.77%，創85周新高，距離歷史高位相差4.66%。

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分區樓價走勢不一，港島CCL_Mass報191.63點，創36周新高，按周升4.60%，距離歷史高位相差3.82%。九龍CCL_Mass報179.55點，按周升0.58%，距離歷史高位相差4.85%。新界東CCL_Mass報194.38點，創40周新高，按周升0.97%，距離歷史高位相差6.91%。新界西CCL_Mass報169.78點，按周跌0.75%，距離歷史高位相差4.07%。

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