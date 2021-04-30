【港元定存】高息王鬥玩快閃 對應疫情變數多

▲ 變種病毒或礙經濟復甦，港銀觀望，如集友的港元高息定存，優惠截止期短至一周。

4月已近尾聲，當前正值煞科周，全個星期有6間中小行調整港元定期存息，當中4減2加，降息的包括信銀國際及集友全面削短中長息，招商永隆與華僑永亨則減短存；大新 （02356） 及建行亞洲則逆市加息。專家普遍預期，5月開局，料港銀暫仍觀望居多，尤其是緊盯首宗不明源頭的變種病毒會否在社區爆發，或引爆第5波疫情等變數。

惟港元1個月拆息在月結仍未重返0.1厘，今天（4月30日）仍低企於0.09厘橫行，隔夜息更3連跌，遂料存息尚處低位。綜觀全周港元定存息格價，基本沒變，凸顯業界多作壁上觀。

唯獨半年期高息王有少許變動，集友剛把針對大額存款的快閃優惠截止期，由本來本周三（28日），順延一周至下周四（5月6日）。誠然，大小銀行近年動輒推限時特惠息，如大行花旗的3個月存息優惠，也通常每周調整，特惠息或短至7天。

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至於3個月短存，大新雖加0.1厘、至0.6厘，建行亞洲亦把3個月、半年及1年存息微升0.05厘，劃一報0.6厘，但仍難挑戰工銀亞洲的3厘冠絕全城息率。此外，1年期的三冠軍，仍是傳統銀行南商、小米 （01810） 有份投資的虛擬銀行天星（Airstar Bank），以及騰訊 （00700） 、工銀亞洲及港交所 （00388） 有份的富融（Fusion Bank），皆以0.7厘居首。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，個別銀行現時3個月定存僅約0.1厘，料再減空間不大。再者，專家又指現市況銀行轉戰綫，集中火力谷失業貸款，間接亦令吸存戰收斂。另一方面，若京東物流落實招股，市傳集資額或高達312億元，屆時令銀根稍緊，短存可能較具上升空間。

總結4月份定存息格價，主要由大銀行率先帶頭劈息，中小行跟減。經新一輪削息潮，恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 、滙豐及渣打 （02888） 已爭相鬥減，現時各行旗下3個月年息竟破天荒劃一報0.1厘。半年及1年期方面，上述4行亦罕有齊報0.15厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源