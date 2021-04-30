【騰訊股價】市監局查9宗收購合營企業案 騰訊、滴滴各罰150萬 美團罰50萬

▲ 騰訊因三宗收購及合營企業案違反反壟斷法，共被罰150萬人民幣。

市場監管總局公佈，經查九起案件違反了《中華人民共和國反壟斷法》第二十一條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。 市監局作出行政處罰決定，對騰訊 （00700） 等企業分別處以50萬元人民幣罰款。

九宗案件當中，騰訊涉及其中三宗案件，分別為騰訊收購易車（Bitauto）股權案，騰訊收購途虎股權案，林芝騰訊與大連萬達設立合營企業案。

其他案件包括美團 （03690） 旗下上海漢濤收購上海領健股權案。內地網約車巨頭滴滴涉其中三宗案件，分別為旗下嘉興創業與豐田設立合營企業案、嘉興創業收購贏時通股權案、滴滴智慧交通與浪潮智投設立合營企業案。

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另外兩宗則為蘇寧旗下蘇寧潤東收購上海易果股權案，阿里健康 （00241） 全資子公司弘雲久康與螞蟻集團旗下上海雲鑫設立合營企業案。

上述九宗案件涉事企業將各自被罰款50萬元（人民幣，下同），意味騰訊面臨合共150萬元罰款，滴滴亦將被罰150萬元，美團、阿里健康將各自被罰50萬元。

騰訊今日收報623元，跌1.4%，成交75億元；美團收報298元，跌3.6%，成交46億元；阿里健康收報23.7元，跌0.6%，成交3.9億元。

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編輯：陳健婷