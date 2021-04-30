【新盤撻訂】沙田瓏珀山首錄撻訂　買家上周斥2,400萬買樓　今蝕120萬離場

新盤豪宅頗受買家歡迎，但最近市場錄得一宗撻訂。新地（00016）旗下位於沙田多石街的瓏珀山第1期發首錄撻訂，料買家遭沒收逾120萬元訂金。

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成交紀錄冊顯示，瓏珀山本月22日售出Queen Tower 2 16樓A室，實用面積1,103平方呎，屬四房套間隔，附設36平方呎天台及16平方呎平台，售價24,000,700元，實用呎價21,759元。最新顯示單位簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，即撻訂離場，料已支付5%訂金，即損失約120萬元。

示範單位︰瓏珀山CROWN TOWER 16樓C室，實用面積1,494平方呎（僅供參考，非遭撻訂單位）

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資料顯示，瓏珀山共提供196伙，實用面積由約920至2,152平方呎，主打三房至四房單位。項目享有沙田市景以及翠綠山景，設逾5萬平方呎會所，提供宴會廳、室內泳池及健身室等設施。新地早前曾指，項目優勢眾多，希望打造成沙田版天鑄。瓏珀山目前共推出兩輪招標，首輪招標已於本周三（28日）截標，早前加推53伙招標，截標日期至6月30日止。

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